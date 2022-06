Viorel Moldovan desființează Liga Națiunilor înainte de Muntenegru – România: „O competiție care nu-și are rostul pentru granzi și echipele puternice”

într-un meci oficial în Muntenegru, însă un fost membru al Generației de Aur consideră Liga Națiunilor o competiție fără sens.

Viorel Moldovan: „Pentru granzi şi pentru echipele puternice, această competiţie nu-şi are rostul”

Viorel Moldovan consideră că pentru Edi Iordănescu sunt importante victoriile, iar jocul echipei nu contează foarte mult în acest moment: „Eu cred că la naţională trebuie să primeze rezultatele. Până acum am suferit şi n-am reuşit să obţinem rezultate pentru a ne califica la turneele finale. Să sperăm că lucrurile se vor schimba, se vor aşeza, că de fiecare dată sperăm”.

Fostul mare atacant ironizează înființarea Ligii Națiunilor, o competiție total neimportantă pentru echipele puternice din Europa: „Vedem în această seară, la debutul în această competiţie care pentru unii e nesemificativă, pentru alţii e foarte importantă, cum suntem noi. Pentru granzi şi pentru echipele puternice, această competiţie nu-şi are rostul”.

Viorel Moldovan nu înțelege sensul unei noi competiții, când toate echipele sunt în vacanță: „Şi e o competiţie care nu are sens, mai ales după un sezon foarte încărcat. Să joci patru meciuri în această competiţie, când toţi se gândesc la vacanţă şi chiar au nevoie de vacanţă…

Sunt patru jocuri, e ca un turneu final, stai o lună în cantonament după un sezon încărcat. Sunt patru meciuri complicate pentru noi, nu ştiu ce resurse avem”, a declarat Viorel Moldovan pentru .

Viorel Moldovan consideră că Edi Iordănescu nu are pe cine să cheme la națională: „Suntem destul de subțirei”

Viorel Moldovan nu crede că Edi Iordănescu poate schimba fața echipei naționale a României, iar jocul „tricolorilor” nu se va îmbunătăți foarte mult: „A chemat ce putea să cheme, oricum suntem destul de subţirei în ce priveşte aria de selecţie, astea sunt resursele. Nu cred că Edi Iordănescu are bagheta magică să schimbe foarte mult.

Nu am atâtea aşteptări de la această naţională, pentru că de fiecare dată când am avut aşteptări mari, am fost dezamăgit de ce s-a întâmplat şi de ce a obţinut naţionala. De fiecare dată am avut aceeaşi placă”.

Edi Iordănescu a lăsat în afara lotului șapte jucători înainte de Muntenegru – România

pentru meciul cu Muntenegru pe Ștefan Târnovanu, Marius Ștefănescu, Nicolae Păun, George Pușcaș, Marius Marin, Deian Sorescu și Virgil Ghiță.

Echipa națională a României va juca după meciul cu Muntenegru alte trei meciuri în Liga Națiunilor: 7 iunie 2022 – Bosnia și Herțegovina – România, 11 iunie 2022 – România – Finlanda, 14 iunie 2022 – România – Muntenegru.