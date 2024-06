Viorel Moldovan, detalii despre noua lui misiune la Rapid. Ce obiective a stabilit noul președinte. Video

Fostul mare internațional a fost . Moldovan îl înlocuiește pe Daniel Niculae, demis după ce giuleștenii au încheiat play-off-ul stagiunii precedent doar pe locul 6.

Ce obiective a impus Viorel Moldovan la Rapid

Abia numit în postura de președinte Viorel Moldovan a anunțat obiectivele pe termen scurt ale Rapidului și a precizat faptul că misiunea sa este de a-l ajuta pe antrenorul Neil Lennon să formeze un lot competitiv.

”E important ca pe termen scurt să stabilizăm lucrurile la nivel de lot. Avem un nou antrenor, unul străin, un antrenor cu experiență care a câștigat titluri, dar și el trebuie să fie ajutat, să fie susținut, ținând cont că vine într-o țară nouă cu o mentalitate total diferită de cea britanică.

Trebuie să parcurgă etapele cât mai repede și are nevoie de sprijin. Vom încerca să-l ajutăm pentru a construi cât mai repede un lot competitiv, echilibrat. Ca obiective, un club precum Rapid nu poate să lupte în partea de jos a clasamentului. Și acest sezon, terminarea pe locul 6 în play-off a fost un eșec usturător, comparativ cu ce s-a investit.

Obiectivul este locurile 1-3, plus câștigarea Cupei României și participarea în cupele europene. Trebuie să fim mai puternici decât sezonul trecut și să oferim satisfacție publicului care a fost dezamăgit”, a declarat Moldovan, într-un interviu pentru Rapid TV.

Luat prin surprindere de oferta venită de la Dan Șucu

Fostul internațional își dorește să îmbunătățească partea de comunicare a clubului cu suporterii, mai ales că aceștia , și vrea ca între cele două părți să existe dialog.

”Nu știu dacă este un moment de tranziție, clubul are stabilitatea financiară necesară, o organizare foarte bună, iar eu trebuie să dau direcția și să asigur un echilibru în calitate de președinte.

Munca mea va fi orientată spre aspectul tehnic, spre centrul de formare, spre celula de scounting, spre partea de transferuri și spre cea de comunicare mai ales că avem o masă mare de suporteri, iar aceștia trebuie să fie informați cu multe aspecte din sânul clubului. Este important să ai transparență, să oferi dialog.

Nu am ezitat deloc atunci când mi s-a propus această funcție de către domnul Șucu, chiar am fost surprins puțin, pentru că aveam un alt plan. Sunt concentrat 100% pe ceea ce am de făcut aici la Rapid, chiar dacă o anumită experiență nu o am, dar o voi dobândi. Mă bazez pe competențele mele când spun asta”, a spus el.

Moldovan, încântat de ce a găsit la Rapid

Viorel Moldovan nu a ezitat să-l felicite pentru munca depusă pe fostul președinte al Rapidului, Daniel Niculae, și crede că implicarea celor doi acționari, Dan Șucu și Victor Angelescu, a ridicat foarte mult standardele clubului din Giulești.

”Această întoarcere a mea se realizează după exact 10 ani. Nu pot să uit sezonul 2013-2014, atunci în calitate de antrenor, situația echipei era destul de complicată, am reușit să promovăm și să ne reîntoarcem pe prima scenă fotbalistică.

Mă uit în jurul mei și când văd ce am găsit, comparativ cu acea perioadă, este un lucru extraordinar. Trebuie să-i felicit pe toți cei care au fost implicați de când echipa activa în eșaloanele inferioare, de când a luat-o practic de la zero. Aici un mare aport l-a avut predecesorul meu Daniel Niculae și Daniel Pancu înainte, plus nivelul la care se află clubul în momentul de față.

Cei doi acționari, domnul Șucu și domnul Angelescu, au ridicat au ridicat foarte sus ștacheta și e clar că Rapidul este pe un drum corect, vizavi de managementul unui club de fotbal. Merită toată lumea felicitări”, a afirmat Viorel Moldovan.