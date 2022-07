Viorel Moldovan, detalii despre posibilitatea de a antrena pe Dinamo: „Trebuie să se așeze lucrurile”

Viorel Moldovan nu mai antrenează din martie 2021, de când a plecat de pe banca Petrolului. Fostul golgheter din Ligue 1 nu se pripește să dea curs unei noi aventuri și a dezvăluit că deja a refuzat câteva propuneri.

Viorel Moldovan nu se grăbește să revină în antrenorat. Cum a răspuns ultimelor propuneri

, Moldovan încearcă să aibă parte de același succes și ca antrenor. Cele mai mari performanțe le-a reușit în Liga 2, acolo unde a reușit promovarea cu Rapid (2014) și cu Chindia Târgoviște (2019).

ADVERTISEMENT

„Microbul este, dar am mai stat şi chiar e bine de multe ori să stai mai departe, să ai o imagine de ansamblu a tot ceea ce se întâmplă.

Sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă, mă uit la ştiri, mă uit la jocuri, mă uit la echipe şi văd ce transferuri au făcut, ce au adus, ce a plecat. Cam subţire faţă de alte sezoane, dar sunt la curent cu tot ce se întâmplă în fotbalul nostru, este şi normal.

ADVERTISEMENT

Mai am discuţii cu unii, cu alţii, provin din fenomen, încă sunt în fenomen, chiar dacă deocamdată nu am nimic vis-a-vis de meseria pe care o practic.

Am avut, am refuzat, am considerat că nu sunt suficient de bune ofertele pe care le-am primit. E bine de multe ori să aştepţi, chiar dacă se spune de multe ori să fii în priză.

ADVERTISEMENT

Sunt şi alte lucruri mult mai importante decât fotbalul, din punctul meu de vedere. Să ştiţi că se poate şi fără fotbal, mă adaptez. Asta nu înseamnă că nu voi reveni, rămâne de văzut”, a declarat Viorel Moldovan, la .

Fostul atacant ar fi dat curs unei oferte de la Dinamo

La începutul lunii iunie, Viorel Moldovan a vorbit despre posibilitatea de a o antrena pe Dinamo. Chiar dacă roș-albii au retrogradat în Liga 2 pentru prima dată în istorie, .

ADVERTISEMENT

„Acolo încă e confuzie, trebuie să se aşeze lucrurile. Am spus-o că nu m-aş duce doar de dragul de a pleca de acasă. Dacă mă duc, trebuie să găsesc acea motivaţie, acel entuziam. Să pot să dau totul unde mă duc.

ADVERTISEMENT

La Dinamo sunt alţii mai dinamovişti decât mine, eu am jucat 2 ani şi respect enorm acest club care mi-a dat posibilitatea să debutez la naţională pentru că dacă eram la Bistriţa, nu ajungeam la naţională”, a spunea Moldo-Gol la .