Viorel Moldovan îi oferă soluția lui Rădoi pentru atacul României: „Poate se reorientează spre Ciprian și spre mine”

Echipa națională a reușit cel mai bun meci din mandatul lui Mirel Rădoi, iar FANATIK a dat în partida cu Islanda.

Naționala României și-a luat revanșa în fața „vikingilor” la Campionatul European, însă România rămâne în continuare pe locul patru și are nevoie de victorii cu Liechtenstein și Macedonia de Nord .

Viorel Moldovan se cere în atacul României: „Poate marchez din pasa lui Man și o punem de o manea!”

Fostul mare atacant al echipei naționale consideră că victoria din Islanda este una extrem de importantă pentru moralul tricolorilor: „Cred că avea nevoie echipa națională de această victorie și să obțină un capital de încredere jucătorii. Veneam după patru înfrângeri consecutive și era un moment important dacă voiam să mai sperăm la calificarea de pe locul doi”.

Cu toate acestea, antrenorul consideră că meciul nu a fost dezechilibrat și pune presiune pe Mirel Rădoi: „Un meci echilibrat. Opțiuni reduse pentru Rădoi în compartimentul ofensiv, vital pentru noi în momentul de față. Trebuie să câștigăm tot dacă vrem să mai sperăm”.

Florin Tănase s-a accidentat, iar pe lista indisponibililor se mai adaugă după meciul cu Islanda și Denis Drăguș și Denis Alibec, ceea ce îl neliniștește pe Moldovan: „Nu știu ce soluții va găsi. Poate se reorientează spre Ciprian și spre mine. Să vedem cum vom evolua sâmbătă la Hunedoara la centarul clubului. Poate marchez din pasa lui Dennis Man și o punem de o manea. Rămâne doar Markovici în acest moment”.

Cine sunt cei doi jucători remarcați de Viorel Moldovan

Viorel Moldovan consideră că victoria din meciul cu Islanda a venit și pe fondul unui joc excelent făcut de Nicolae Stanciu: „În mare parte i se datorează victoria lui Stanciu. S-a demarcat foarte bine și contraatacul a fost foarte bun. A fost seara lui și are un aport important”, însă și Denis Alibec a fost printre cei remarcați.

Denis Alibec a fost unul dintre cei mai implicați jucători în meciul cu Islanda, și-a dorit foarte mult să facă un meci bun, însă a ieșit accidentat pe final de meci: „Alibec îl trec la remarcați. Mi-a plăcut. Poate putea finaliza mai bine și sper să nu aibă o accidentare care să îl scoată din circuit. Are masă musculară mare, dar vârsta îl ajunge din urmă. E greu când intri într-o spirală a accidentărilor”.

Viorel Moldovan consideră că în acest moment singura soluție a lui Mirel Rădoi pe postul de atacant e Jovan Markovici: „Trebuie să găsească soluții. Poate va fi titular Markovici. E nevoie de forțe proaspete. Urmează apoi un joc important în Macedonia de Nord și e clar că o să vedem alți jucători”, a spus Viorel Moldovan la PRO TV.

Cei din Liechtenstein vor veni la București și se vor pune pe două linii. Va fi greu să îi desfaci. Îi băteam cu 8-0 înainte, dar au evoluat și ei. Nu mai sunt doar sparing partner. – Viorel Moldovan

Ciprian Marica răsuflă ușurat: „Aveam nevoie de victorie ca de aer!”

Ciprian Marica salută victoria cu Islanda, însă nu poate trece peste lipsurile din defensiva noastră: „Sunt sigur că a fost o victorie mare, de care aveam nevoie ca de aer. Altfel nu mai aveam nicio șansă”.

Fostul atacant l-a „înțepat” și pe selecționer chiar dacă nu a avut ce să îi reproșeze la acest meci: „Mirel e un antrenor de modă nouă, iar relația cu jucatorii devine mai mult prietenească. Am văzut că a zis Rădoi că se bucură că nu sunt jucătorii supărați. Lui nea Piți nu îi păsa cum ne simțim noi. Am suferit mult în flancuri, mai ales la Camora. Nu ai voie sa te întorci cu spatele la o fentă a adversarilor. Rațiu destul de nesigur și el”.

În repriza a doua, Marica e de părere că România a arătat cu totul altfel și a apreciat că tricolorii au verticalizat cu fundașii centrali și mijlocașii, însă puteam să luăm gol la ocaziile mari ale islandezilor: „Cu totul altă echipa în a doua repriză, am verticalizat foarte mult, cu Chiricheș și Nedelcearu. Mi-a plăcut asta. Am avut noroc pentru că ei și-au creat multe ocazii”.

Laude pentru Mirel Rădoi: „Capătă experiență! Am văzut o reacție”

Ciprian Marica îi recunoaște meritele lui Mirel Rădoi și consideră că și-a învățat lecția, iar România a reușit în sfârșit să nu primească gol, iar schimbările sale au adus un mare plus: „Mirel Rădoi capătă experiență pentru că le-a văzut pe toate. Îl scoate pe Cicâldău și îl bagă pe Adrian Rus. S-a văzut egalat de prea multe ori. A fost o reacție la Mirel Rădoi. A scos un milocaș și a introdus un fundaș central.

Mirel ne surprinde de fiecare dată și nu am nimerit niciodată echipa trimisă pe teren. Mă bucură că nu am primit gol, dar am avut și șansă. Niță ne-a demonstrat că ne putem baza pe el, dar calificarea e destul de departe. Mă uitam la goluri. Avem cele mai multe goluri primite dintre pretendentele la locul doi”.

Marica a apreciat de asemenea evoluția lui Nicolae Stanciu și a lui Florin Niță, dar și intrările lui Marin și Manea: „Stanciu e un jucător care și-a câștigat postul de titular. Caută mereu poarta, o ține prea mult uneori, dar are calitate pe ultimii 20 de metri. Am văzut un corner lucrat cu finalizarea lui Alibec, deci se lucrează. Când a intrat Manea am ajuns la finalizare. La fel și Răzvan Marin. Schimbările au fost inspirate și jucătorii au adus un plus de valoare”.

Pentru fostul internațional român, Liechtenstein nu poate emite pretenții în fața României, iar Mirel Rădoi trebuie să pregătească deja prin această partidă meciul extrem de important cu macedonenii: „Liechtenstein e un adversar facil și ne putem face mâna și să ne pregătim pentru un meci important în Macedonia de Nord”.

Marica l-a evidențiat și pe Deian Sorescu, pe care îl consideră principalul produs de export al lui Dinamo și care le poate rezolva o parte din problemele financiare ale clubului: „Mi-a plăcut că are vigoare și potență Sorescu. Mi-a plăcut că a atacat spațiile libere. E un jucător care poate crește. Cu puțină finețe la finalizare putea marca la acea fază. Mi-a plăcut și în precedentele partide. El a fost remarcatul, iar Dinamo are un jucător de vânzare care îi poate scoate din impas”.