Viorel Moldovan nu l-a iertat pe Mihai Popescu după România – Bosnia 0-1: „Se impunea cartonaș roșu!”

Oficialul Rapidului este de părere că Mihai Popescu a fost iertat de arbitru în prima parte a meciului să nu fie eliminat, deși a avut o intervenție dură și imprudentă asupra lui Edin Dzeko.

Viorel Moldovan, sincer după România – Bosnia

Viorel Moldovan a fost sincer după înfrângerea , recunoscând că Mihai Popescu trebuia eliminat de arbitru după intervenția sa dură asupra lui Edin Dzeko:

ADVERTISEMENT

„În prima repriză am fost depășiți din punctul de vedere al agresivității, duelurile au fost câștigate de bosnieci. În a doua repriză am echilibrat, am împins jocul în partea adversă, ei nu ne-au mai pus probleme.

Dzeko a fost faultat grav de către Popescu, grațiat de arbitru, pentru că eu cred că se impunea cartonașul roșu. Nu pot să spun că meciul a fost extraordinar din partea noastră, dar ne interesa rezultatul, să câștigi la debut. Am pierdut trei puncte, era finala pentru locul doi practic”.

ADVERTISEMENT

„Toți românii au pierdut în seara asta!”

„Toți românii au pierdut în seara asta. Am avut ocazii cu toate astea. Meciul se joacă în minutul 26, Drăguș primește mingea, îl are pe Răzvan Marin și îi poate pasa, dar preferă să se întoarcă și să tragă spre poartă. Nu joci faza cum trebuie, ești pedepsit.

În a doua repriză am jucat bine, ne-am dus peste ei, Ianis a intrat bine. Dar să nu uităm că ei nu mai jucau pentru că atât au avut nevoie. Pierdem un meci important chiar în prima etapă a calificărilor pentru mondial. Nu prevedeam acest 0-1”, a , la TV .

ADVERTISEMENT

„Cu toate astea, în afară de faza aia din minutul 26, nu ai ce să-i reproșezi lui Drăguș, parcă am fost așa… în prima repriză parcă alergau seniorii cu juniorii, ei având o viteză în plus”, a mai spus „Pandi”.

ADVERTISEMENT