Dan Șucu și Viorel Moldovan au participat la conferința de presă în care . Postul era vacant după ce Daniel Niculae a fost dat afară de acționariatul giuleștenilor.

Viorel Moldovan, prezentat de Dan Șucu în funcția de președinte la Rapid! Omul de afaceri i-a creionat deja fișa postului: „Experiența în televiziune îl va ajuta”

Dan Șucu i-a urat bun-venit lui Viorel Moldovan în funcția de președinte al Rapidului și a dezvăluit cu ce se va ocupa fostul mare atacant al giuleștenilor. Moldovan a fost adus la Rapid și datorită experienței acumulate în presă.

„Domnul Moldovan întruchipează ceea ce apreciez eu mai mult în viață, un om competent, luptător, ambițios, determinat, pasionat, dar în același timp integru din punct de vedere moral. E un om serios care impune respect. Astea sunt lucrurile pe care eu le apreciez și dânsul le întruchipează pe toate. Rapid e organizat în două departamente independente, care se susțin unul pe celălalt. Departamentul de business, care creează veniturile, și departamentul sportiv și tehnic. Acest ultim departament este coordonat acum de domnul Moldovan. Dânsul se bazează foarte mult pe Daniel Sandu și pe Vasile Maftei pe partea juvenilă.

Domnul Moldovan își va folosi experiența căpătată pe platourile de televiziune, pentru că va coordona și partea de comunicare a clubului. Tot dânsul va coordona toată partea de reprezentare în legătura cu fanii noștri și cu FRF. Mie îmi va rămâne din partea de reprezentare doar relați cu Liga, că Liga e patronatul echipelor de fotbal din prima ligă. Nu se va plictisi. Îi urez multă baftă. Bine ai venit, Viorel! Domnul Lennon și domnul Moldovan seamănă groaznic de mult. Chiar dacă unul e foarte, foarte alb și celălalt e mai brunet. Chiar mă gândesc la domnul Lennon că trebuie să se protejeze de soarele care e acum în România”, a declarat Dan Șucu.

Viorel Moldovan: „În urmă cu 10 ani clubul se afla în sărăcie”

, deși recunoaște că-și vedea viitorul într-un alt domeniu și nici nu se gândea că ar putea ajunge președinte la Rapid.

„Mulțumesc pentru aprecieri. Aș vrea să încep prin a citi ceea ce mi-am pregătit. Am foarte multe idei în cap și nu vreau să le pierd. E o onoare pentru mine să mă întorc la Rapid, acum din postura de președinte. Am trăit experiențele de jucător, director sportiv și antrenor. Acum mă aflu în fața unei noi provocări, poate cea mai mare. Am trăit vremuri frumoase, dar și vremuri grele la Rapid.

Îmi amintesc cum era totul când am plecat și ce am găsit acum aici fix după 10 ani. Știu că în Giulești există sintagma rapidist născut, nu făcut. Consider însă că important e să simți și să dai totul pentru echipă. Fără să par lipsit de modestie, cred că am dat totul pentru Rapid ca jucător și antrenor. Am făcut-o pentru că așa am simțit.

Acum la început de drum, un drum greu și plin de provocări, țin să aduc mulțumiri acționarilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și mai ales pentru stabilitatea financiară pe care mi-au prezentat-o. Nu pot uita că în urmă cu 10 ani când am plecat după o mare performanță sportivă, clubul se afla în sărăcie. Știu că domnului Șucu nu-i place acest cuvânt, îl vom elimina. Țin să-i mulțumesc și fostului meu coechipier și elev, Daniel Niculae, pentru ce a reușit să clădească aici. Și nu în ultimul rând suporterilor, care au fost fantastici sezonul trecut. Rapid fără suporteri nu ar fi Rapid, ar fi un club oarecare. Sunt convins că toți vom ține locomotiva pe șine și vom prinde viteză.

Oferta am acceptat-o foarte rapid. După prima discuție cu domnul Șucu nu am stat prea mult pe gânduri. Deși aveam un alt plan programat din urmă cu un an, dar lucrurile au fost date la o parte. În momentul de față mă interesează doar Rapid București”, a declarat Viorel Moldovan.

„Din punctul acționarilor de vedere, postul de președinte al Rapidului este foarte important. Noi nu avem o experiență de vestiar, motiv pentru care ne bazăm pe oameni competenți și în același timp dedicați și integri. Am căutat, am avut un număr de persoane pe care le-am avut în vedere. A durat ceva timp până ne-am hotărât” – Dan Șucu