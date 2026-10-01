Viorel Moldovan și-a pierdut orice speranță în naționala României! L-a parafrazat pe Emeric Ienei: „«Într-o țară în care totul e haotic, fotbalul nu poate fi diferit!»”

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După ce suedezii au trecut cu 2-1 de România, bosniacii au zburdat pe Arena Națională. Selecționata lui Sergej Barbarez a învins cu 4-2 și nu a avut nicio problemă de-a lungul celor 90 de minute. Viorel Moldovan (54 de ani), fost atacant internațional, a dezvăluit că nu mai are deloc încredere în fotbalul românesc și l-a citat pe Emeric Ienei pentru a evidenția acest lucru.

Viorel Moldovan l-a citat pe regretatul Emeric Ienei după România – Bosnia 2-4

La nici 24 de ore Viorel Moldovan nu s-a arătat extrem de afectat de rezultatele slabe ale României. Deși recunoaște că este trist în urma eșecurilor cu Suedia și Bosnia, el nu simte sentimentul de dezamăgire întrucât nu mai are de mult timp încredere în fotbalul românesc.

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Pentru a sublinia acest aspect, Moldovan a folosit El a explicat că „nu-și face iluzii pentru a nu avea deziluzii”: „Am debutat foarte prost. Eu de mult timp nu mai îmi faci iluzii ca să nu am deziluzii. Nu spun că sunt resemnat, dar trebuie să fim realiști, să vedem unde suntem în momentul de față, chiar dacă nu ne place. Trăim într-o țară în care aproape totul este haotic și fotbalul nu putea fi diferit, pentru că fotbalul este oglinda societății. Ce aș putea spune mai mult?

Noi am uitat de mult timp să jucăm fotbal, n-are rost să discutăm. Eu am spus-o la vremea respectivă și mulți s-au supărat pe mine, după un meci cu Israel de acasă, când am fost dominați copios. A fost acea calificare la EURO, cu o victorie împotriva Ucrainei, una neașteptată, cu 3-0, un parcurs mulțumitor și s-a creat o emulație fantastică, cu foarte multă lume care a susținut echipa națională în Germania.

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Am început acum altă competiție, cu un alt selecționer și nu este ușor. Nu aș vrea să aduc critici sau să-i spun lui Gică Hagi ce a greșit, pentru că el știe foarte bine, drept dovadă ce a spus după meci, că și-a asumat responsabilitatea pentru eșec. Până când lucrurile se vor pune la punct în toate domeniile din societate, e greu să sperăm la mai mult. Nu comentez alegerile făcute de selecționer, el știe mai bine ce are de făcut și chiar nu vreau să-mi dau cu părerea, pentru că se interpretează și nu am chef de interpretări. La noi, lumea e foarte sensibilă și imediat lucrurile intră într-o direcție și pot să creez o polemică de care nu am chef”, a declarat Viorel Moldovan, care a fost prezent la un eveniment dedicat foștilor participanți ai cursului de Director Sportiv.

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În schimb, Moldovan are încredere în Rapid! Ce spune despre Daniel Pancu

Dacă încrederea în naționala României este aproape nulă, nu putem spune același lucru și despre încrederea în Rapid, echipa de la care s-a retras și la care a ocupat postul de președinte timp de un an, între iunie 2024 și iunie 2025. Principala speranță este strâns legată de Daniel Pancu, antrenor pe care Moldovan îl place foarte mult și în care are încredere că poate aduce în sfârșit cel puțin o calificare în cupele europene pentru giuleșteni în „era Șucu”.

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„Am spus-o, dacă Rapid va reuși ceva în acest sezon, în mare parte i se va datora lui Daniel Pancu. Îmi place ca antrenor și cred că a reușit să transmită anumite principii din filosofia lui. Rămâne de văzut ce va urma, pentru că s-au văzut multe la Rapid, acolo e de multe ori inconstanță”, a mai declarat Viorel Moldovan.

25 de goluri a marcat Viorel Moldovan în tricoul României

70 de selecții are fostul atacant la echipa națională