Viorel Moldovan, surprins de propunerea de a deveni președintele Rapidului: „Aveam alte planuri!”

Rapid București se află într-o perioadă de restructurări masive, mai ales la nivel de conducere și staff. Giuleștenii au adus noutăți pe banca tehnică, în conducere, dar și noi jucători cu care vor ataca titlul în SuperLiga.

Viorel Moldovan, surprins de oferta de la Rapid

Fostul atacant internațional a spus că a fost complet surprins de decizia celor de la Rapid de a-l oferta vara aceasta. De asemenea, , spune că avea alte planuri pregătite, nicidecum oferta din Giulești.

ADVERTISEMENT

„E o vară foarte fierbinte. Condițiile climatologice s-au schimbat și s-au schimbat și în Giulești în această vară. Un pic am fost luat prin surprindere de oferta de la Rapid, aveam alte planuri. Am avut două contacte cu domnul Șucu și nu mi-a trebuit prea mult timp de decizie.

E un privilegiu să fiu președintele Rapidului. Rapidul se află pe un drum extraordinar din punct de vedere administrativ, un drum parcurs cu multă sudoare. Un drum la care au contribuit foarte mulți.

ADVERTISEMENT

Aș vrea să fac aprecieri față de Daniel Niculae și față de cei care au contribuit la acest proiect. Toată lumea a făcut o treabă fantastică. Am găsit un club stabil din punct de vedere financiar. Toate lucrurile sunt bine puse la punct.

Fiecare departament știe ce are de făcut și fiecare își face treaba foarte bine. Ca antrenor am preluat echipe în dificultate financiară, cu probleme majore, de data aceasta am preluat un apartament gata mobilat.

ADVERTISEMENT

Am o lună și un pic, am niște colegi extraordinari. Suntem într-o comunicare continuă. Practic, parcă sunt de o viață la Rapid”, a declarat Viorel Moldovan la Suflet de Rapidist, cu privire la oferta de la Rapid.

Rapid atacă titlul in SuperLiga

Cu Neil Lennon pe bancă, , la Arad. Giuleștenii nu au arătat încă forța pe care toată lumea o așteapta de la ei, având în vedere schimbările masive.

ADVERTISEMENT

Totodată, Dan Șucu a adus o serie de jucători noi pentru a ataca primul titlu al rapidiștilor după 21 de ani. Fără cupe europene în acest sezon, rapidiștii se vor confrunta pe doar două planuri, Cupa României și SuperLiga, fiind un posibil avantaj major față de campioana FCSB.