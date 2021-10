Viorel Moldovan, ultimul „tricolor” care a marcat împotriva Germaniei: „Vreau să văd motivație și dorință!”. Exclusiv

Viorel Moldovan este ultimul jucător al naționalei României care a reușit să bage mingea în plasa Germaniei într-un meci oficial. Se întâmpla în minutul 5 al partidei Germania – România, din grupa A, de la EURO 2000. După o greșeală a unui adversar, Adrian Ilie a pătruns în careul nemților și i-a trimis o pasă perfectă lui Viorel Moldovan, care l-a executat fără milă pe portarul Oliver Kahn.

Din păcate pentru „tricolori”, Mehmet Scholl a reușit să restabilească egalitatea, în minutul 28, astfel că partida s-a terminat 1-1.

La EURO 2000, România a reușit să se califice în sferturile de finală, după ce a terminat pe locul 2, într-o grupă în care se mai aflau Portugalia, Anglia și Germania.

Viorel Moldovan, ultimul „tricolor” care a marcat împotriva nemților, analizează partida Germania – România

susține că își amintește golul, din urmă cu 21 de ani, marcat împotriva Germaniei. Acesta speră ca, după meciul de vineri, să nu mai fie ultimul „tricolor” care a înscris împotriva nemților.

„Îmi amintesc golul. A fost la Campionatul European din 2000, în Olanda. Am făcut un egal atunci. Golul a venit după o pasă a lui Adrian Ilie. Va fi un meci complicat cu Germania la Hamburg.

M-aș bucura ca, după meciul de vineri, să nu mai am acest titlu, să nu mai fiu ultimul «tricolor» care a marcat împotriva Germaniei. Vreau să văd o echipă a României organizată, solidară, cu dorință și motivație să obțină un rezultat pozitiv, chiar dacă avem în față Germania.

În 2000, nemții erau obosiți. Era un final de ciclu și la ei. După ce au terminat atunci pe ultimul loc și au fost eliminați într-un mod rușinos, s-au schimbat foarte multe. Practic, atunci a avut loc o reformă extraordinară a Federației Germane de Fotbal și au schimbat filosofia, liniile și cam tot. Atunci erau jucători pe final de carieră, cu o motivație scăzută. După eliminarea din 2000, a fost momentul zero pentru fotbalul german”, a declarat Viorel Moldovan, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Viorel Moldovan: „Important este să câștigăm jocul cu Armenia!”

Având în vedere că Germania este un advers net superior României, că un punct obținut în fața nemților ar fi un bonus și că obiectivul „tricolorilor” este acela de a se impune în fața Armeniei.

„Din punctul meu de vedere, va fi un bonus dacă vom obținute un rezultat pozitiv, pentru că bătălia noi o dăm cu Armenia și Macedonia. Până la urmă, important este să câștigăm jocul cu Armenia. Cred că vom câștiga.

Dacă vor reuși un rezultat pozitiv împotriva Germaniei, cu atât mai bine. Ar fi un bonus pe care trebuie să-l apreciem, care ne va ajuta fără îndoială în configurarea clasamentului.

Important este să câștigăm meciurile cu adversarele noastre directe pentru ocuparea locului 2. E clar că Germania s-a schimbat foarte mult odată cu venirea lui Flick. Au de unde alege, au jucători de calitate.

Din câte am observat, toți jucătorii importanți au fost convocați. E clar că pornesc favoriți de departe, dar în fotbal nu se știe niciodată. Așa cum Macedonia a reușit să câștige. Într-adevăr, într-o perioadă mai complicată pentru Germania, era Low. Până la urmă, obiectivul nostru consider că va fi meciul cu Armenia. Tot ce se va obține în plus de la jocul cu Germania, punct sau puncte, sunt bine-venite și e clar că ne vor da moral și încredere.

Nu cred că vom lua multe goluri. Chiar dacă avem și noi anumite probleme, ultimele jocuri dau o anumită încrede, din punct de vedere al organizării defensive. E clar că și adversarii au fost alții”, a mai spus Viorel Moldovan.

Partida Germania – România se va juca vineri, de la ora 21:45, la Hamburg.