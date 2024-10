Viorel Moldovan a vorbit la „Suflet de rapidist” despre tensiunile cu Marius Șumudică. Președintele giuleștenilor a spus care este singura problemă dintre el și antrenorul grupării de sub Podul Grant, care s-a declarat „dezgustat” de ultimele declarații ale oficialului.

Viorel Moldovan vine cu precizări după tensiunile cu Șumudică: „E o singură problemă între noi!”

Marius Șumudică s-a arătat deranjat de declarațiile pe care Viorel Moldovan le-a dat după Rapid București – Oțelul Galați, scor 0-0. Președintele giuleștenilor a fost nemulțumit de prestația jucătorilor și a folosit termenul de „infanterie ușoară” în discursul său.

Tehnicianului nu i-a picat bine și a reacționat la FANATIK SUPERLIGA. și a dezvăluit care este singura problemă între el și antrenorul giuleștenilor.

„Probleme nu sunt, nu au fost niciodată între mine și Marius. E o singură problemă între noi, suntem luptători și ne dorim binele acestui club și vrem ca Rapid să progreseze, să revină unde îi este locul.

Ne dorim foarte mult acest lucru, suntem pe aceeași direcție”, a spus Viorel Moldovan la „Suflet de rapidist”, show ce poate fi urmărit live pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Ce i-a spus Dan Șucu lui Marius Șumudică: „Este mult de muncă”

după Rapid București – Oțelul Galați, scor 0-0. Tehnicianul giuleștenilor a dezvăluit că patronul grupării de sub Podul Grant are în continuare încredere în el, chiar și după rezultatele modeste din SuperLiga.

„Cine marca primul, cred că ar fi câştigat jocul. Nu înţeleg nemulţumirile. Am vorbit şi cu patronul clubului: «Nu-i nimic, Şumi. Construim, este mult de muncă. Am întâlnit o echipă mult mai omogenă», un om care l-am simţit ok.

Am vorbit ieri de trei-patru ori şi cu el şi cu Victor Angelescu. O să mă văd azi cu jucătorii. Lumea este frustrată că nu câştigăm pe Giuleşti. Dar am întâlnit două echipe foarte grele, U Cluj şi Oţelul Galaţi. Înainte, câştigau tot pe Giuleşti, dar nu câştigau afară.

Când am venit eu, de vreo 7-8 luni nu se câştiga în deplasare. Şi uite că am bătut la Iaşi, unde nu ştiu câte echipe mai bat. Şi Cluj şi Craiova au pierdut acolo. Am câştigat la Slobozia, pe un teren greu”, a spus Marius Șumudică.

