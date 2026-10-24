Viorel Păunescu a murit la 91 de ani! Boala de care suferea fostul președinte de la Steaua

ADVERTISEMENT

Viorel Păunescu, fostul președinte de la Steaua în perioada 1998-2003, a murit la vârsta de 91 de ani în dimineața de sâmbătă, 24 octombrie. Fostul oficial din Ghencea suferea de Alzheimer.

Viorel Păunescu a murit la 91 de ani!

, s-a stins din viață la 91 de ani. În ultimii ani, Viorel Păunescu se lupta cu o boală necruțătoare și, din nefericire, a pierdut lupta sâmbătă, 24 octombrie. Viorel Păunescu s-a născut la Fărcășești și a jucat , conform .

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Viorel Păunescu era internat la Spitalul Colentina, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. De altfel, fostul om de afaceri român era o prezență tot mai discretă în spațiul public din România, din cauza problemelor de sănătate.

Cine a fost Viorel Păunescu

Fost președinte al Stelei între anii 1998 și 2003, Viorel Păunescu a fost cel care a preluat echipa de fotbal deținută de MApN și a înființat AFC Steaua. „Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă.

ADVERTISEMENT

Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2. Suporterii mă respectă și mă sună vorbesc cu ei. FCSB are treaba ei, eu am rămas în relații bune cu Gigi Becali”, declara Viorel Păunescu, în urmă cu aproximativ 3 ani.