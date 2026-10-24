Sport

Viorel Păunescu a murit la 91 de ani! Boala de care suferea fostul președinte de la Steaua

FANATIK
24.10.2026 | 11:34
Viorel Paunescu a murit la 91 de ani Boala de care suferea fostul presedinte de la Steaua
breaking news
Viorel Păunescu, fostul președinte de la Steaua, a murit la 91 de ani. Foto: colaj Fanatik.
Viorel Păunescu, fostul președinte de la Steaua, a murit la vârsta de 91 de ani! De ce boală suferea fostul conducător din Ghencea
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Viorel Păunescu, fostul președinte de la Steaua în perioada 1998-2003, a murit la vârsta de 91 de ani în dimineața de sâmbătă, 24 octombrie. Fostul oficial din Ghencea suferea de Alzheimer.

Viorel Păunescu a murit la 91 de ani!

Viorel Păunescu, fostul președinte de la Steaua, s-a stins din viață la 91 de ani. În ultimii ani, Viorel Păunescu se lupta cu o boală necruțătoare și, din nefericire, a pierdut lupta sâmbătă, 24 octombrie. Viorel Păunescu s-a născut la Fărcășești și a jucat atât handbal, în tinerețe, atât la Steaua, cât și la Dinamo, conform gsp.ro.

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Din informațiile FANATIK, Viorel Păunescu era internat la Spitalul Colentina, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. De altfel, fostul om de afaceri român era o prezență tot mai discretă în spațiul public din România, din cauza problemelor de sănătate.

Cine a fost Viorel Păunescu

Fost președinte al Stelei între anii 1998 și 2003, Viorel Păunescu a fost cel care a preluat echipa de fotbal deținută de MApN și a înființat AFC Steaua. „Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă.

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Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2. Suporterii mă respectă și mă sună vorbesc cu ei. FCSB are treaba ei, eu am rămas în relații bune cu Gigi Becali”, declara Viorel Păunescu, în urmă cu aproximativ 3 ani.

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