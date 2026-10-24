Sport

Viorel Păunescu, omul care i-a dat Steaua lui Gigi Becali, a murit. Ce s-a întâmplat acum 23 de ani

Traian Terzian
24.10.2026 | 12:45
Viorel Paunescu omul care ia dat Steaua lui Gigi Becali a murit Ce sa intamplat acum 23 de ani
SPECIAL FANATIK
Cum a ajuns Steaua de la Viorel Păunescu la Gigi Becali. Sursă foto: colaj Fanatik
Unul dintre cele mai controversate subiecte din fotbalul românesc este legat de momentul în care a Gigi Becali a preluat clubul Steaua de la Viorel Păunescu.
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Au trecut mai bine de 23 de ani de la momentul în care Gigi Becali a luat Steaua și încă lucrurile nu sunt clare. Unul dintre oamenii implicați în acea afacere, Viorel Păunescu, a trecut în neființă, iar situația este departe de a fi rezolvată. Latifundiarul din Pipera se judecă cu Armata pentru marca și palmaresul grupării din Ghencea.

Cum a preluat Gigi Becali clubul Steaua de la Viorel Păunescu

Viorel Păunescu a murit la vârsta de 91 de ani, după ce în ultimii ani s-a luptat cu o boală necruțătoare. Fost președinte la Steaua în perioada 1998-2003, el a jucat un rol important în preluarea clubului de către Gigi Becali.

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Fost comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, fostul mare handbalist Cristian Gațu a mărturisit că el a fost cel care l-a propus pe Viorel Păunescu în funcția de președinte în anul 1998. Și tot el a povestit cum a decurs ședința din 2003 în care formația de fotbal a ajuns în mâinile lui Gigi Becali.

El a explicat că la ședința care a avut loc la Intercontinental, și care a fost prezidată de fratele lui Viorel Păunescu, Constantin, au fost prezenți toți campionii de la Sevilla și toată lumea a semnat pentru ca Gigi Becali să preia echipa. Mai mult, fostul handbalist a precizat că latifundiarului din Pipera nu a furat Steaua și fără ajutorul lui formația s-ar fi desființat.

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Cât a plătit Gigi Becali pentru a prelua Steaua

Toată povestea a început în anul 2000, când Viorel Păunescu l-a adus pe Gigi Becali în anturajul Stelei. Acesta obișnuia să împrumute clubul cu bani, dar în momentul în care trebuie să-i primească înapoi nu se găseau fondurile necesare. În schimb, Becali prelua drepturile federative asupra unor fotbaliști ai echipei.

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Ajuns să dețină toți jucătorii lot, latifundiarul din Pipera a forțat înființarea unei noi societăți și a devenit acționar majoritar după ce a renunțat la o datorie de 5,2 milioane de dolari, dar și prin cedarea cu titlu gratuit a celor 21 de fotbaliști.

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Gigi Becali a dezvăluit acum ceva vreme că la celebra ședință din 23 ianuarie 2003 Viorel Păunescu s-a abținut, iar fratele acestuia, George Păunescu, și bodyguarzii lui, care erau și ei asociați, au votat împotrivă. În plus, doi generali au părăsit sala în care se desfășura Adunarea Generală.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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