Viorica Dăncilă a gafat explicând sursa greșelilor gramaticale: „Deciziile care le-am luat”

Viorica Dăncilă a participat la emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai, de pe Kanal D, și a fost rugată să își justifice desele greșeli de exprimare din timpul mandatului de premier.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Denise Rifai i-a reamintit că în trecut a fost taxată dur de electorat pentru că a făcut diferite gafe, însă Viorica Dăncilă a găsit o explicație pentru întreaga situație.

Fostul lider al PSD a gafat, din păcate, în timp ce încerca să dea vina pe misoginism și pe televiziunile care sunt malițioase, făcând o nouă greșeală gramaticală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viorica Dăncilă, noi gafe la TV

„Doi ani ați fost premierul României, dintre care 1 an președintele PSD. Ați fost aspru criticată pentru gafele dumneavoastră de exprimare. „Orice om îi este teamă, imunoglobină etc”. Ați fost ironizată, s-au făcut glume până când românii au început să discute despre capacitățile dumneavoastră intelectuale. Ce părere aveți despre imagine. Cine sunteți dvs. Viorica Dăncilă?”, a întrebat-o Denise Rifai.

„Sunt un om care a terminat o facultate, a profesat, a luptat pentru fiecare treaptă pe care a urcat-o. Sub influența stresului, a presiunii, am făcut greșeli de exprimare, a oboselii. Sunt mulți lideri politici care greșesc, care aduc în limba română cuvinte noi. Dar nu îi taxează nimeni așa cum am fost eu taxată. Am văzut puterea presei, presa e puternică, când vrea să creioneze o imagine face cu mare succes.

ADVERTISEMENT

Mă face să cred că e foarte greu pentru o femeie să fie în prim plan politic, că există misoginism. A greși este omenesc, am făcut greșeli, nu am greșit niciodată în deciziile care le-am luat pentru țară și pentru oameni”, a răspuns Dăncilă.

Viorica Dăncilă „explicase” în urmă cu câteva ore că președintele Klaus Iohannis este cel care inventează cuvinte în limba română, dând exemplu cuvântul „giroscop”. Din păcate, acest cuvânt există în DEX, astfel că Klaus Iohannis a scăpat neșifonat din acest conflict gramatical.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

GIROSCÓP, giroscoape, s. n. 1. Aparat care, antrenat de o mișcare de rotație în jurul uneia dintre axe, se poate astfel deplasa încât să nu modifice direcția axei sale de rotație. 2. Dispozitiv care asigură stabilitatea și orientarea în spațiu a unui avion, a unui submarin etc. – Din fr. gyroscope.