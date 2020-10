Viorica Dăncilă, adevărul despre confruntarea cu Liviu Dragnea pe legile justiției: „Mulți au văzut în mine o marionetă”

Viorica Dăncilă a explicat de ce l-a înfruntat pe Liviu Dragnea, cel care făcea presiuni pentru a modifica legile justiției.

Fostul premier a declarat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” că nu a fost niciodată o marionetă, cu toate că mulți oameni au considerat-o așa.

Cu toate acestea, Dăncilă a refuzat categoric să modifice legile justiției, fiind de părere că nimeni nu are dreptul să intervină astfel în justiția românească.

Viorica Dăncilă a vorbit despre modificarea legilor justiției

„De ce v-ați opus modificărilor din justiție?”, a întrebat-o Denise Rifai pe Viorica Dăncilă, stârnind amintiri neplăcute pentru toți românii care au ieșit în stradă pentru a se lupta cu aceste modificări planificate de PSD.

Dăncilă susține că Liviu Dragnea a făcut presiuni asupra ei pentru amnistie și grațiere, însă a refuzat să fie marioneta acestuia.

„Justiția trebuie să fie independentă, politicul nu are ce să caute în justiție, trebuie făcută de magistrați, ei trebuie să decidă.

Trebuie să avem o justiție în care să creadă fiecare român. Să nu uităm de drepturile omului.

Au fost și presiuni pe amnistie și grațiere, dar nu de asta am stricat relațiile cu Dragnea. Mulți au văzut în mine o marionetă, manevrabilă, dar am arătat că nu e așa. Am fost singura care a spus nu, chiar dacă unii spun altceva”, a explicat Viorica Dăncilă.

Războiul dintre Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă s-a lăsat cu „daune” serioase pentru Dăncilă. Așa cum a anunțat în direct la Digi 24, în dimineața zilei de 13 octombrie, Liviu Dragnea a scos-o de pe listele pentru parlamentare pe Dăncilă, aparent drept răzbunare.

„Sunt persoane din PSD de la Teleorman care au un dialog constant cu Liviu Drangea. Au discutat să o susțină pe Carmen Dan și Viorica Dăncilă să nu se regăsească pe listă pentru că s-a opus amnistiei și grațierii. Încă mai are Liviu Dragnea la Teleorman influență. A vorbit cu anumiți lideri pentru a nu mă regăsi pe listele pentru parlamentare. Eu acum aștept decizia conducerii PSD, iar dacă conducerea va considera că este posibil să candidez la un alt județ voi face acest pas”, a declarat fostul premier.