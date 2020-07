Viorica Dăncilă contraatacă. Fostul lider PSD îl desființează pe Liviu Dragnea: „Nu eram sluga lui”

Liviu Dragnea a „dezvăluit” că Viorica Dăncilă este cea care a ținut cu tot dinadinsul să emită o Ordonanță de Urgență privind amnistia și grațierea.

Dragnea a susținut, într-un interviu acordat Realitatea PLUS, că niciodată nu a făcut presiuni pentru o OUG pentru amnistie, însă Viorica Dăncilă ar fi dorit acest lucru.

Dăncilă a replicat dur și a negat cele spue de Dragnea. Fostul premier al României susține că Drangea a făcut presiuni pentru OUG de amnistie și grațiere, însă l-a refuzat categoric.

Viorica Dăncilă îi dă o replică dură lui Liviu Dragnea și neagă acuzele

„Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție! Și nu am avut niciodată vreo inițiativă pro-amnistie și pro-grațiere!

Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce știam sigur că e rău pentru țară.

Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei și grațierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct și indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins.

Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri și-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înțeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ținut să onorez funcția și să-mi fac datoria față de români”, a declarat Viorica Dăncilă, potrivit stiripesurse.ro.

Liviu Dragnea, acuze fără precedent din închisoare la adresa Vioricăi Dăncilă

Liviu Dragnea a acuzat-o din închisoare pe Dăncilă că făcea presiuni constante pentru OUG pe amnistie și grațiere.

„Acum, despre amnistie şi graţiere, prima discuţie cu doamna Dăncilă eu am avut-o în februarie-martie, nu mai ţin minte exact, 2018, pe Valea Prahovei, într-o duminică după-amiază sau sâmbătă, eram acolo cu familiile şi tocmai se însera, era zăpadă şi mi-a zis: Domnul preşedinte, aş vrea să ieşim puţin afară să vorbim ceva.

Am ieşit şi mi-a spus că e hotărâtă să dea amnistie. Ordonanţă de amnistie. Bine! I-am spus să se gândească bine, să ţină cont de faptul că eu nu i-am pus o astfel de condiţie atunci când a fost propusă pentru funcţia de prim-ministru şi nu am avut o discuţie pe această temă până în momentul ăla, când ea mi-a spus că ea vrea să dea acea ordonanţă, completând că ea cât a fost europarlamentar a fost foarte activă şi a avut foarte multe poziţii în legătură cu nedreptăţile din justiţie şi a avut multe dosare care au fost contrafăcute şi că trebuie să existe în România un moment zero şi că nu îi tremură genunchii”, a rememorat Dragnea varianta lui de poveste.

Liviu Dragnea a insistat că nu și-a dorit niciodată să-și asume o astfel de decizie controversată:„Am spus, Viorica, sunt decizii ale tale. Dacă ţi le asumi, bine, dacă nu, e în regulă. Dar reţine că eu nu îţi cer, nu fac presiuni, nu am discutat despre aşa ceva şi nu vreau să mai discut”. Deci, nu se poate vorbi despre presiune. A, că ulterior, peste câteva luni, venea şi îmi spunea nu mai vrea să dea amnistie. Peste alte câteva luni iar venea şi îmi spunea: Cred că trebuie să dau amnistie. Eu nu stau să intru în discuţii din astea cu doamna Dăncilă, cu domnul Toader, sincer, chiar nu mă interesează. Aceşti doi oameni sunt un capitol încheiat pentru mine”.

Dragnea a menționat că nu a cerut niciodată o grațiere din partea nimănui pentru că este nevinovat.