News

Viorica Dăncilă, din nou o gafă virală. Ce a spus la funeraliile lui Iliescu: „Să vorbim la nimeni…”

Viorica Dăncilă, gafă de exprimare la funeraliile lui Ion Iliescu: „Voi fi întotdeauna prezentă atunci când sunt evenimente neplăcute”. Ce a mai transmis fosta șefă PSD.
Mădălina Cristea
07.08.2025 | 16:53
Viorica Dancila din nou o gafa virala Ce a spus la funeraliile lui Iliescu Sa vorbim la nimeni
Ce a putut să spună Viorica Dăncilă la funeraliile lui Ion Iliescu: „O să fiu mereu prezentă la evenimente neplăcute”. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Viorica Dăncilă a fost prezentă miercuri, 6 august, la Palatul Cotroceni, unde a fost depus sicriul cu trupul fostului președinte al României, Ion Iliescu. Fostul premier social-democrat a fost surprins de presă la sosire, cât și în momentul în care a ținut un discurs la plecare. Nici de data aceasta Viorica Dăncilă nu a lăsat greșelile de exprimare deoparte.

ADVERTISEMENT

Viorica Dăncilă o nouă gafă virală. Ce a spus la înmormântarea lui Ion Iliescu

Viorica Dăncilă a declarat că „va fi întotdeauna prezentă la evenimente neplăcute”, dar speră să fie mai multe „evenimente plăcute” în viitor. Mesajul, deși bine intenționat, a fost formulat ambiguu și nepotrivit momentului respectiv.

„Voi fi întotdeauna prezentă atunci când sunt evenimente neplăcute, dar eu sper să avem evenimente plăcute de acum încolo. Ceremonia a fost impresionantă, prima de acest fel, impresionantă…S-a scris o parte din istorie, cu bune, cu rele. Cred că nu putem vorbi la nimeni numai de lucruri bune, dar trebuie să ducem mai departe lucrurile bune și să evităm greșelile trecutului. Apreciez prezența domnului prim-ministru Ilie Bolojan”, a transmis transmis Viorica Dăncilă, conform Cancan.ro.

ADVERTISEMENT

Viorica Dăncilă a fost prima femeie care a ocupat funcția de prim-ministru al României, între ianuarie 2018 și noiembrie 2019. A fost propusă de Liviu Dragnea, pe atunci lider al PSD, după căderea guvernelor conduse de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, într-un context politic tensionat.

După condamnarea lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a preluat și conducerea partidului. Aceasta a plecat din funcția de premier în urma unei moțiuni de cenzură adoptate de Parlament pe 10 octombrie 2019, care a fost sprijinită de opoziția condusă de PNL. Moțiunea a trecut cu 238 de voturi „pentru”, ceea ce a dus la căderea guvernului Dăncilă.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost...
Digi24.ro
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

Viorica Dăncilă, cunoscută pentru gafele de proporții: „România devastează state puternice”

Ulterior, Viorica Dăncilă a candidat la alegerile prezidențiale din 2019, dar a pierdut în turul doi în fața lui Klaus Iohannis.  Mandatul  de premier al Vioricăi Dăncilă a fost marcat de numeroase gafe de exprimare devenite virale, care i-au afectat imaginea publică.

ADVERTISEMENT
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de...
Digisport.ro
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută

Printre cele mai cunoscute se numără afirmația „Ordonanța 13 a fost adoptată, dar nu și aprobată”, dar și celebra formulare „imunoglobină” în loc de „imunoglobulină” sau greșeli de pronunție precum „parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii să fie aprofundat și extins în toate dimensiunile sale… tridimensionale” sau „România ”devastează”(în loc de devansează) state puternice”.

ADVERTISEMENT
Tensiuni în PSD după moartea lui Ion Iliescu. Foștii lideri care au lipsit...
Fanatik
Tensiuni în PSD după moartea lui Ion Iliescu. Foștii lideri care au lipsit de la înmormântare: „Nu m-au invitat, nici nu mi-au răspuns la telefon”
Rezultate loto joi, 7 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și...
Fanatik
Rezultate loto joi, 7 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc
S-a plâns de cârcei, dar s-a trezit din comă cu ambele picioare amputate....
Fanatik
S-a plâns de cârcei, dar s-a trezit din comă cu ambele picioare amputate. Cum a ajuns un copil de 13 ani la limita dintre viață și moarte
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Decizie fără precedent în România: vor să le taie 25% din salarii fără...
iamsport.ro
Decizie fără precedent în România: vor să le taie 25% din salarii fără negocieri. Modelul 'copiat' din Italia
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!