Viorica Dăncilă, din nou o gafă virală. Ce a spus la funeraliile lui Iliescu: „Să vorbim la nimeni…”

Viorica Dăncilă a fost prezentă miercuri, 6 august, la Palatul Cotroceni, unde a fost depus sicriul cu trupul fostului președinte al României, Ion Iliescu. Fostul premier social-democrat a fost surprins de presă la sosire, cât și în momentul în care a ținut un discurs la plecare. Nici de data aceasta Viorica Dăncilă nu a lăsat greșelile de exprimare deoparte.

Viorica Dăncilă o nouă gafă virală. Ce a spus la înmormântarea lui Ion Iliescu

Viorica Dăncilă a declarat că „va fi întotdeauna prezentă la evenimente neplăcute”, dar speră să fie mai multe „evenimente plăcute” în viitor. Mesajul, deși bine intenționat, a fost formulat ambiguu și nepotrivit momentului respectiv.

„Voi fi întotdeauna prezentă atunci când sunt evenimente neplăcute, dar eu sper să avem evenimente plăcute de acum încolo. Ceremonia a fost impresionantă, prima de acest fel, impresionantă…S-a scris o parte din istorie, cu bune, cu rele. Cred că nu putem vorbi la nimeni numai de lucruri bune, dar trebuie să ducem mai departe lucrurile bune și să evităm greșelile trecutului. Apreciez prezența domnului prim-ministru Ilie Bolojan”, a transmis transmis Viorica Dăncilă, conform

al României, între ianuarie 2018 și noiembrie 2019. A fost propusă de Liviu Dragnea, pe atunci lider al PSD, după căderea guvernelor conduse de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, într-un context politic tensionat.

După condamnarea lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a preluat și conducerea partidului. Aceasta a plecat din funcția de premier în urma unei moțiuni de cenzură adoptate de Parlament pe 10 octombrie 2019, care a fost sprijinită de opoziția condusă de PNL. Moțiunea a trecut cu 238 de voturi „pentru”, ceea ce a dus la căderea guvernului Dăncilă.

Viorica Dăncilă, cunoscută pentru gafele de proporții: „România devastează state puternice”

Ulterior, , dar a pierdut în turul doi în fața lui Klaus Iohannis. Mandatul de premier al Vioricăi Dăncilă a fost marcat de numeroase gafe de exprimare devenite virale, care i-au afectat imaginea publică.

Printre cele mai cunoscute se numără afirmația „Ordonanța 13 a fost adoptată, dar nu și aprobată”, dar și celebra formulare „imunoglobină” în loc de „imunoglobulină” sau greșeli de pronunție precum „parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii să fie aprofundat și extins în toate dimensiunile sale… tridimensionale” sau „România ”devastează”(în loc de devansează) state puternice”.