Viorica Dăncilă iese la atac! Fostul premier desfiinţează Guvernul Orban: „Vă e dor să leneviți din opoziție?”

Chiar dacă ne aflăm în plină vară calendaristică și ar trebui să ne bucurăm de temperaturi caniculare, inundațiile continuă să afecteze cea mai mare parte a țării, prilej bun pentru Opoziție să lanseze atacuri dure la adresa Guvernului Orban.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

152 de persoane evacuate, drumuri blocate și peste 100 de gospodării distruse complet – acesta este bilanțul care atârnă greu pe umerii actualului Executiv, în timp ce preocuparea principală pare să fie în continuare pandemia de coronavirus.

După reacția dură a liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care le-a transmis să își „miște fundurile pe teren, acolo unde oamenii își părăsesc agoniseala de o viață în miez de noapte”, a venit rândul Vioricăi Dăncilă să iasă la atac.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viorica Dăncilă dă de pământ cu Guvernul Orban pe tema inundațiilor din țară

Dispărută de vreme bună din spațiul public și intrată într-un con de umbră în partidul pe care altădată îl conducea „cu mână de fier”, fostul premier nu ezită să critice modul în care liberalii gestionează problema inundațiilor. Într-un mesaj redactat în cheie ironică și publicat recent pe rețelele de socializare, aceasta susține că actualii guvernanți au căzut pradă dorului de a „lenevi în Opoziție” și ignoră total nevoile cetățenilor.

„Meteorologii” de la Palatul Victoria și Palatul Cotroceni ne explică faptul că ploaia cade vertical, iar viitura vine din amonte în aval, dar nu fac nimic concret pentru a ajuta cetățenii și localitățile afectate de inundațiile grave din aceste zile.

ADVERTISEMENT

Atunci când eram premier și România a avut parte de inundații, am fost alături de oameni, mergând în zonele calamitate și alocând rapid fonduri pentru depășirea efectelor inundațiilor. Un guvern care ține cu românii vine de urgență cu ajutoare și nu stă cu mâinile în sân.

Sau cumva sloganul liberal „Prin noi înșine” înseamnă în caz de catastrofă „Descurcați-vă pe cont propriu”?! Mai guvernați deci, domnilor de la PNL? Sau vă e dor să leneviți din opoziție?”, a scris fostul premier pe contul său de Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viorica Dăncilă, potop de gafe în timpul inundațiilor din 2018

Chiar dacă în timpul mandatului său nu a ezitat să meargă în mijlocul oamenilor afectați de inundații, Viorica Dăncilă s-a remarcat mai degrabă printr-o serie de gafe care au rămas în istorie. Purtată de valul explicațiilor, șefa Executivului de la acea vreme a încurcat cuvintele şi le-a transmis sinistraților că „ne-am trezit dintr-odată ţara cu mii de calamităţi datorită interperiilor (n.r. intemperiilor) vremii”.

„Vrem să mergem mai mult pe prevenire și mai puțin pe înlăturarea dezastrelor produse de calamități. Am fost aici când calamitățile au provocat atâtea neajunsuri, atâtea dezastre. Să nu uităm, după decembrie vremea nu știm cum va fi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În fiecare an a fost vremea foarte capricioasă, vin zăpezile și atunci putem să ne confruntăm din nou cu situațiile pe care le-am avut în iunie – iulie. Am spus că datorită intemperiilor vremii am avut calamități. Am văzut anumite lucruri care nu sunt conforme cu realitatea și trebuie să avem o evaluare, să vedem acolo unde avem puncte sensibile, în ce ne împotmolim pentru a putea răspunde.

Vrem să mergem pe prevenire, şi mai puţin pe înlăturarea calamităților,dezastrelor produse de calamităţi şi, de aceea, trebuie să luăm în calcul toţi aceşti factori şi să încercăm încet, încet şi prin metode legislative, şi prin investiţii să punem la punct tot acest sistem.

ADVERTISEMENT

Din păcate, vedem că de ani de zile nimeni nu s-a ocupat de acest lucru şi ne-am trezit dintr-o dată cu ţara cu mii de calamităţi, cu multe aluviuni şi cu multe probleme create datorită intemperiilor vremii”, a spus Viorica în urmă cu doi ani, în timpul vizitei în zonele afectate de inundații.