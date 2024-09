Viorica Dăncilă îi cere explicații publice lui Marcel Ciolacu: ”Să spună pentru care dintre tovarășii săi voia amnistie și grațiere!”

Viorica Dăncilă i-a cerut public lui Marcel Ciolacu să explice de ce făcea presiuni atunci când ea se afla în fruntea guvernului și cine din anturajul actualului premier ar fi profitat de actul normativ respectiv.

Viorica Dăncilă îi cere explicații publice lui Marcel Ciolacu

a dezvăluit că, în timpul mandatului ei de premier, liderii PSD, printre care și Marcel Ciolacu, au făcut presiuni asupra ei să dea OUG pe amnistie și grațiere, dar a refuzat.

ADVERTISEMENT

„Unii lideri PSD, inclusiv ipocritul domn Marcel Ciolacu, au încercat să mă constrângă să dau OUG pe amnistie și grațiere, dar am refuzat categoric!

Îi solicit public lui Marcel Ciolacu să spună pentru care dintre ‘tovarășii’ săi voia amnistie și grațiere!”, a declarat Viorica Dăncilă la .

ADVERTISEMENT

Fosta șefă a guvernului a mai precizat: „Nu am avut niciodată în intenție, ca premier al României, să dau ordonanța privind amnistia și grațierea! Eu mereu am ținut cu România și mereu am luptat pentru România!”.

Viorica Dăncilă a mai declarat că a refuzat solicitarea cancelarului german Angela Merkel în legătură cu gazoductul Nord Stream 2, care ar fi făcut UE mai dependentă de gazele rusești.

ADVERTISEMENT

„Dețineam președinția Consiliului Uniunii Europene și la un moment dat am fost informată de faptul că doamna Angela Merkel dorește să vorbească cu mine. Am acceptat acest lucru.

În momentul în care am vorbit cu doamna cancelar dânsa mi-a cerut să pun pe ordinea de zi Nord Stream.

ADVERTISEMENT

I-am explicat că nu pot face acest lucru, din doua motive: primul este legat de faptul că România lucrează la BRUA, noi avem altă cale și trebuie să țin cu România, iar al doilea lucru era legat de faptul că noi avem un parteneriat strategic, important pentru România, și noi trebuie să fim foarte corecți în acest parteneriat.

Angela Merkel: ‘Știți cine sunt eu?’ ‘Da, știu cine sunteți, dar eu sunt prim-ministrul României și răspunsul meu este NU!’”, a mai povestit fostul premier.

Viorica Dăncilă a revenit recent în prim-planul politicii românești și s-a alăturat europarlamentarului Cristian Terheș în PNCR, partidul pe care acesta din urmă îl conduce.

care să reprezinte o alternativă viabilă pentru alegerile prezidențiale și parlamentare din această toamnă.