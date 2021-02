Viorica Dăncilă, mărturisiri neașteptate despre familie și avere: “Nu am prea multe proprietăți”

Viorica Dăncilă a făcut mărturisiri neașteptate, în cadrul unei apariții în emisiunea prezentată de Teo Trandafir, pe Kanal D. Fostul premier român din partea PSD are foarte multe activități și în această perioadă, deși a renunțat de ceva timp la lumea politică.

Mai mult, fostul prim-ministru și-a anunțat și urmăritorii de pe Facebook că a acceptat această invitație inedită prin intermediul unei postări. Totodată, Viorica Dăncilă a vorbit foarte deschis despre aspectele cu adevărat importante ale vieții sale personale, mai ales în aceste vremuri.

Din confortul propriei case, fosta candidată la alegerile prezidențiale a făcut câteva mărturisiri total neașteptate și despre viața de familie, dar și despre rolul său de mamă. Este cunoscut că aceasta l-a adoptat pe Victor, unicul ei fiu, pe care l-a crescut cu foarte multă dragoste, ca pe copilul său biologic.

Cu ce se ocupă în prezent Viorica Dăncilă

În vârstă de 57 de ani, Viorica Dăncilă este căsătorită de aproape de patru decenii cu Cristinel Dăncilă. Fostul premier a acceptat invitația de interviu și a fost prezentă în cadrul emisiunii Teo Show.

Fostul politician a preferat să evite însă o expunere. De aceea, totul s-a desfășurat de pe canapeaua locuinței sale, și nu din platoul emisiunii de pe Kanal D.

Aceasta a savurat o cafea alături de reporterul care a intervievat-o, mărturisind că are câteva animale de companie cu care se delectează în fiecare zi. Viorica Dăncilă are un cățel pe care îl iubește foarte mult, pe nume Rocky, de peste 8 ani, dar și un motan.

“Și fiul meu stă cu mine, din familie fac parte și cățelul și pisicul. La noi în casă există armonie. Într-un an am efectuat 45 de vizite în străinatate. Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat o familie care mereu a fost alături de mine, am 38 de ani de căsătorie. Mereu m-am străduit să am o imagine bună și pentru femeile din România. Recunosc că îmi plac foarte mult dulciurile”, a povestit Viorica Dăncilă, la Kanal D.

“Sunt un om care își iubește foarte mult familia, armonia din casă, și sunt un om puternic. Soția Viorica Dăncilă de 38 de ani i-a demonstrat soțului său că îi poate fi alături în orice situație, și în cele bune, și în momentele rele. A existat întotdeauna încredere. Cu fiul meu am fost mereu prietenă, am încercat să mă ocup de problemele lui. Victor este un copil special, am încercat să îi ofer ca un scut și l-am încurajat să aibă mulți prieteni, să meargă în vacanțe cu prietenii săi. Nu m-am gândit că vor exista și oameni rău intenționați care să îi spună lucruri neadevărate”, a mai spus Viorica Dăncilă.

“La 26 de ani lucram ca inginer, eram la birouri și o colegă mi-a spus că un copil a fost abandonat. Am mers cu mai multe colege și mi-am dat seama că nu îl pot lăsa pe Victor. Când am văzut ghemotocul acela mic am simțit o legătură sufletească și am știut că vreau să îl iau acasă. La început familia a fost sceptică. (…) Acum regret că nu au fost mai mulți copii, ca Victor să fi avut frați”, a mai transmis fostul premier, în cadrul aceluiași interviu.

Viorica Dăncilă a recunoscut că iubește să gătească, dar și că este foarte pasionată de lumea modei, având dulapurile pline de piese vestimentare pe care le îndrăgește. Fostul premier a suferit și o lovitură, odată cu decesul mamei sale, cu care avea o relație foarte specială, și care s-a stins în anul 2017.

“Nu am foarte multe proprietăți. După Revoluție eu și soțul meu ne-am cumpărat un apartament în Pipera, după care prin 2010 am reușit să ne construim o casă. Mai este casa socrilor mei pe care am primit-o ca moștenire. (…) Sunt un om modest, care iubește oamenii și care vrea să facă. Sunt un om care are puterea să meargă mai departe, deși în acel moment pare imposibil”, a mai susținut Viorica Dăncilă.