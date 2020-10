Viorica Dancilă răspunde celor mai incomode întrebări puse de prezentatoarea Denise Rifai!

Viorica Dăncilă este următorul invitat al prezentatoarei Denise Rifai de la Kanal D.

Ea va fi prezentă în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, unde telespectatorii vor avea ocazia să afle răspunsurile fostului premier al României, una dintre cele mai puternice și controversate figuri din structurile de putere ale României.

„V-am promis o toamnă altfel. Vă invit marți, de la ora 23:00, să urmăriți 40 de întrebări cu Denise Rifai, la Kanal D, să aflam împreună răspunsurile, reacțiile Vioricăi Dăncilă la acele teme care ne-au preocupat pe mulți dintre noi”, a declarat Denise Rifai.

Emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, un format internațional de succes, își propune să aducă în fata publicului larg, sub lumina reflectoarelor, personalități din diverse domenii.

Invitații emisiunii se vor dezvălui în fata publicului într-un maraton complex al întrebărilor menite să facă lumina în ceea ce privește aspecte dintre cele mai diverse ale parcursului profesional, dar și personal al acestora.

Prima invitată din emisiune a fost Elena Udrea, care a oferit detalii incendiare pentru public. Una dintre dezvăluirile făcute de fostul ministru al Turismului este despre acuzațiile de corupție, dar și că ar fi avut o relație cu Traian Băsescu.

„Nu. Sunt o persoană foarte glumeață. Atunci am făcut o gluma pentru care am plătit scump. Adică, atâta lume a interpretat răspunsul meu și a fost atât de nepotrivit după aceea încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectiva. Traian Băsescu este cel mai important om din viață mea, după părinții mei. Pentru că tot ce am realizat eu, în cariera mea politica, a fost datorita președintelui Traian Băsescu. Sunt fericita că am avut ocazia să fiu discipolul lui Traian Băsescu, să cresc politic cu Traian Băsescu, așa cum au făcut și mulți, însă asta a fost tot”, a spus Elena Udrea.

