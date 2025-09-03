Viorica Dăncilă, reacție dură după ce a fost acuzată că a stat cu dictatorii la masă. „Ne cam jucăm cu cuvintele”

Aflată la Beijing, fostul premier Viorica Dăncilă critică reacțiile oficialilor care au contestat prezența sa la Parada Victoriei, subliniind că relațiile diplomatice trebuie tratate cu atenție și respect. „Ne cam jucăm cu cuvintele”, a afirmat Dăncilă, referindu-se la folosirea etichetelor precum „dictator” în contextul relațiilor cu China.

A reprezentat Viorica Dăncilă România la Parada Victoriei de la Beijing?

Fostul premier Viorica Dăncilă a explicat pentru FANATIK , subliniind că invitația a venit direct din partea președintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, și că prezența sa a fost una strict personală, nu în calitate de reprezentant al României sau al guvernului.

„Am primit o invitație din partea Președintelui Republicii Populare Chineze, domnul Xi Jinping pentru a participa la Parada Victoriei de la Beijing dată de dânsul în onoarea oaspeților.

Pentru mine a fost o onoare să particip la acest eveniment având în vedere puterea lor, dar și prietenia arătată în ceea ce mă privește ca și persoană particulară. Nu am reprezentat guvernul României, nu am reprezentat România. Am fost invitată ca fost premier al României.

Ca să fii reprezentanta României trebuie să faci parte din guvern, să ai o funcție în statul român”, a declarat Viorica Dancilă, pentru FANATIK.

Cum gestionează România relațiile cu China și alte state influente

Dăncilă a comentat pentru FANATIK și criticile legate de relațiile României cu China. Aceasta a ținut să menționeze importanța menținerii unor relații diplomatice pragmatice și respectuoase cu marile puteri. Ea a afirmat că folosirea unor etichete precum „dictator” nu este constructivă în diplomație și a atras atenția că România ar trebui să fie mai atentă în modul în care gestionează relațiile internaționale, pentru a rămâne relevantă la mesele negocierilor globale.

„Eu cred că oamenii care cunosc diplomația se feresc de etichete de genul dictatori. Vedem că relațiile cu China sunt importante pentru aproape toate statele europene și nu numai. Iar noi ne cam jucăm cu cuvintele. Cred că România și oficialii români ar trebui să fie mult mai atenți. Aici este vorba de Republica Populară Chineză, de pe președintele Xi Jinping.

Toate aceste lucruri se tot practică în România, dar vedem că noi nu prea mai suntem invitați nicăieri. Ca să stăm la masa negocierilor, trebuie să avem uși deschise la marile puteri.

Am văzut că a fost o reacție și din partea doamnei ministru Țoiu. Mă uimește atitudinea dânsei, cu atât mai mult cu cât dânsa a avut niște cuvinte nu tocmai elegante și la adresa președintelui Trump sau a vicepreședintelui Vance”, a mai punctat Dăncilă, pentru FANATIK.

Poate România valorifica mai bine oportunitățile oferite de relațiile cu China

Fostul prim-ministru a mărturisit că vizita sa, de consolidare a relațiilor economice și diplomatice între România și China. Evidențiind că astfel de participări pot contribui la deschiderea unor noi canale de colaborare și dialog între cele două țări.

„Nu am luat în calcul acest lucru. Pentru mine a fost important că domnul președinte Xi Jinping a invitat doi români și și-a arătat aprecierea. Nu am făcut această legătură cu politica sau cu orice altceva.

Poate ar fi trebuit ca să vadă oficialii români, în această vizită, o oportunitate pentru a dezvolta relații cu China. Relații care ar putea aduce dezvoltare pentru România”, a încheiat fostul politician.