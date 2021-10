Viorica de la Clejani a văzut moartea cu ochii. Prima apariție după ce a trecut prin Covid: „30% din plămân, afectat”

Viorica de la Clejani și soțul ei, Ioniță, au povestit despre cum s-au confruntat cu boala care face tot mai multe victime, Covid-19.

Interpreta de muzică lăutărească a spus că experiența nefericită prin care a trecut a învățat-o să aibă mai multă grijă de ea și să nu mai asculte toate ideile conspiraționiste din mediul online.

Viorica nu credea deloc în existența virusului. De fiecare dată când auzea cuvântul Covid, femeia se certa cu ceilalți. Soțul ei, în schimb, a fost ceva mai temător și s-a vaccinat pe ascuns, fără să îi spună nevestei.

ADVERTISEMENT

Viorica de la Clejani a povestit prin ce chin a trecut din cauza Covid-19

Viorica a povestit că simptomele au început să apară undeva la sfârșitul lunii august. Cântăreața a crezut că are o răceală banală, mai ales că nu mai răcise în ultimii doi ani deloc.

Pe măsură ce treceau zilele, vedeta s-a simțit din ce în ce mai rău. Și-a făcut și un test din cele existente la farmacie pentru a vedea dacă este infectată, însă acela a ieșit negativ.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, după multe tărăgănări și din ce în ce mai slăbită, Ioniță a dus-o cu forța la Spitalul Matei Balș, acolo unde artista a fost pusă pe picioare.

„Eram anti. Eram cu mulțimea atunci. Îmi cer iertare în fața lui Dumnezeu că am gândit așa. Cuvântul Covid la mine în casă nu exista. Eu de doi ani nu am mai răcit deloc. De data asta am fost sigură că l-am luat și știu de unde l-am luat”, a declarat Viorica de la Clejani în emisiunea „La Măruță” de la

ADVERTISEMENT

„Am văzut cinci oameni morți transportați în saci de plastic”

Viorica a ajuns într-o situație deplorabilă. Nu se mai putea ridica din pat, iar doctorul i-a spus că dacă nu ajungea la spital putea să moară.

Și Ioniță fusese infectat, însă starea lui de sănătate nu era una îngrijorătoare. Lăutarul a spus că în momentul în care doctorul i-a zis la spital că Viorica rămâne internată, iar el se poate duce acasă s-a gândit la tot ce e mai rău.

ADVERTISEMENT

„30% din plămânul drept era afectat”, a declarat Ioniță de la Clejani. Saturația oxigenului din sânge era undeva la 90-92%, însă atunci când strănuta, aceasta se ducea mai jos, potrivit declarațiilor făcute de cei doi la PRO TV.

Viorica a povestit și ce a văzut în spital, unde a fost internată timp de 10 zile. a spus că după ce a trecut prin tot acest calvar, este decisă să se vaccineze: „Am văzut cinci oameni morți transportați în saci de plastic. Am cunoscut o tânără de 30 de ani. Din păcate a murit între timp, căci avea plămânii afectați în proporție de peste 70%”.