Viorica de la Clejani, cerere inedită pentru Ioniță, în direct. Reacția lui: „Nu umblăm la ce ți-a dat Dumnezeu”

Viorica de la Clejani a mărturisit că, recent, s-a apucat serios de slăbit, la îndemnul medicului. Artista spune că vrea să se mențină sănătoasă și să se bucure de viață. În plus, a avut o cerere inedită pentru soțul său, Ioniță, în direct la Vorbește lumea.

Viorica de la Clejani vrea să slăbească, dar nu prea mult. Ce i-a propus soțului său, în direct, la Pro TV

Viorica și Ioniță de la Clejani au fost invitați în emisiunea Vorbește lumea, iar artiștii au făcut un show de zile mari. Au cântat alături de prezentatori și, între piese, au făcut și câteva dezvăluiri.

ADVERTISEMENT

În stilul său caracteristic, Viorica de Clejani a subliniat faptul că a început să slăbească și să-i iasă în evidențe formele. Artista, cunoscută și pentru piesele sale despre femeile „durdulii” a mărturisit că a luat această decizie după ce, recent, a fost la medic, iar acesta i-a mărturisit că, pentru sănătatea sa, ar fi bine să mai dea câteva kilograme jos.

„Am mai scăzut un pic în centimetri, pentru că bătrânețea își spune cuvântul. Doctorul m-a atenționat. Nu mai vreau să aud nici de mâncare. Nu mai mănânc aproape mai nimic. Nici toată ziua. Sunt mai leșinată, așa. Ioniță, dacă vrea să se ducă el primul, eu mai am de trăit. Nu mai vreau”, a explicat Viorica de la Clejani.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, îndrăgita cântăreața a spus că nu vrea să slăbească foarte mult, pentru că nu se simte bine slabă. . Viorica de la Clejani i-a propus soțului său, Ioniță, să-i dea bani pentru a-și micșora sânii.

„Eu nu mai pot să le duc, frate”, a spus Viorica.

„Dumnezeu te-a lăsat așa frumoasă, drăguță. Nu umblăm la ce a lăsat Dumnezeu”, i-a răspuns Ioniță de la Clejani.

ADVERTISEMENT

„Până la vârsta asta, am reușit să fac câteva hituri”

Viorica de la Clejani este mândră de cariera sa muzicală și de faptul că nu există petrecere la care să nu se asculte piesele ei. A mărturisit că are în lucru mai multe melodii, dar că soțul său nu o duce la studioul muzical pentru a le finaliza.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că până la vârsta asta, am reușit să fac câteva hituri. Și mai urmează. Promite oamenilor că mă duci în studio să termin ce am început. Am început de astă-toamnă și n-am avut timp. Nu mă duce la studio, se lasă greu. Ba că îl doare mijlocul…”, a afirmat artista.

ADVERTISEMENT

Ioniță de la Clejani a explicat că a avut multă treabă, a organizat concerte internaționale, s-a ocupat de studio, dar că, în curând, va termina melodiile.

ADVERTISEMENT

„Promitem că vom intra în studio. Avem vreo 7-8 piese începute, una mai frumoasă decât altele. Și toate sunt făcute pentru Viorica de Clejani, în stilul ei reprezentativ”, a declarat Ioniță de la Clejani.