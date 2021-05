Viorica de la Clejani, în lacrimi la TV. Ce a făcut-o pe artistă să plângă

Viorica de la Clejani a izbucnit în lacrimi în cadrul unei emisiuni TV, unde a fost invitată recent. Cântăreața de muzică de petrecere a început să plângă legat de un subiect sensibil din viața sa, care o face să se simtă vinovată.

Solista regretă că nu a fost mai dură sau mai autoritară cu tatăl său, care din păcate, și-a pierdut viața din cauza unei boli nemiloase. Artista crede că ar fi trebuit să-și trimită părintele mai devreme la spital, în felul acesta având poate mai multe șanse.

Soția lui Ioniță de la Clejani nu poate trece nici acum peste pierderea suferită, deși a trecut o lună de la tragedie. Viorica de la Clejani susține că părintele său nu a mers la spital pentru că i-a fost extrem de frică să nu ia virusul din China.

Viorica de la Clejani și-a spus supărarea. A început să plângă la televizor

„Mă simt un pic mai bine. Am avut o perioadă grea, pentru că am pierdut cea mai importantă ființă din viața mea, tatăl meu. Abia acum înțeleg că tata nu mai e, dar eu sunt tata, am figura lui.

O să îmi fie greu când merg în vizită și nu o să îl mai văd. Uitându-se la mine începe să plângă pentru că semăn atât de bine cu tatăl meu. Încerc să o încurajez și pe ea și pe frații mei.

I-am zis să fie tare, că așa e lumea trecătoare, unul naște, altul moare. Am văzut la toți care suferă de cancer că îți schimbă fizionomia.

Simt un sentiment de vinovăție pentru că n-am fost mai aspră cu el să îl trimit la spital, i-a fost frică de covid-19. Poate îl salvam dacă îl duceam”, a spus Viorica de la Clejani într-o emisiune TV, scrie spynews.ro.

Cântăreața a ținut să sublinieze faptul că moartea tatălui său nu are nicio legătură cu pandemia. Părintele vedetei nu a suferit de Covid-19, el pierzându-și viața din cauza cancerului, boală pe care nu a mai tratat-o de când a venit criza sanitară.

Totodată, Viorica de la Clejani a mai punctat un lucru, și anume că ultima sa piesă, intitulată „Tatăl meu”, a fost ascultă de regretatul ei părinte și chiar i-a plăcut. Melodia a fost lansată chiar înainte ca vedeta să-și piardă figura paternă.

