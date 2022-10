Viorica de la Clejani, probleme de sănătate după ce a slăbit. Cum a fost surprinsă cântăreața

Viorica de la Clejani se confruntă cu probleme de sănătate după ce a slăbit câteva kilograme. Iată cum a fost surprinsă cântăreața recent.

Viorica de la Clejani, probleme de sănătate după ce a slăbit

La aproape două luni de când , soții Clejani au alte probleme.

Recent, Viorica și Ioniță de la Clejani au fost surprinși în timp ce ieșeau de la o clinică medicală, iar analizele cântăreței nu păreau a fi foarte bune, judecând după privirile lor.

În timp ce soțul ei era agitat și fuma fără încetare, Viorica de la Clejani ținea rezultatele analizelor în mână, vizibil îngrijorată, potrivit , unde pot fi văzute imagini cu cei doi.

La un moment dat, solista vorbea la telefon, cu foaia în față, cel mai probabil consultându-se cu un medic.

Interpreta a slăbit destul de mult în ultima vreme. În urmă cu câțiva ani, Viorica de la Clejani a decis să dea jos kilogramele în plus. Vedeta a ținut diete drastice și chiar s-a înfometat, iar acest lucru se pare că i-a afectat sănătatea.

La un moment dat, artista a recunoscut că nu s-a simțit prea bine, așa că a decis să slăbească.

“Nu m-am simțit prea bine și a trebuit să iau niște măsuri radicale. Am avut transaminazele mărite. Am făcut foamea la greu. Am fost și bolnăvioară, nu prea am de ce să mă laud.

Mă cam doare ficatul. Singura mea legumă preferată e porcul. Am renunțat și nu am mai mâncat. Mă culcam nemâncată!

Ioniță nu știa că eu coboram la ora 2 noaptea și rupeam frigiderul în două.”, a declarat cântăreața în cadrul unei emisiuni TV.

Viorica de la Clejani vrea să-și facă o intervenție estetică

Cântăreața se luptă de mult timp cu kilogramele în plus și încearcă să ajungă la greutatea pe care și-o dorește. Vedeta , și anume înlăturarea gușei.

Pentru a putea face această operație, medicul i-a recomandat cântăreței să mai slăbească încă 10 – 15 kilograme.

Viorica de la Clejani recunoaște că îi place mâncarea, motiv pentru care îi este și foarte greu să slăbească.

“Oglinda cred că se sperie de mine. Nu știu ce sentiment are ea. Se zice că omul frumos întotdeauna când se uită în oglindă este nemulțumit.

Deci cu oglinda sunt certată pe undeva, nu știu cum e la ea.

Aș vrea să-mi fac gușa, dar trebuie să slăbesc. Ador mâncarea, am zis, când m-oi duce, să mor sătulă.”, spunea vedeta la Antena Stars.