Viorica de la Clejani, transformare radicală. Cum arată artista în cel mai recent videoclip

Luni, 5 octombrie, Viorica și Ioniță din Clejani ne-au uimit cu cea mai nouă piesă a lor, “Reveneală”, în colaborare cu Macanache. Videoclipul melodiei este unul de excepție, iar schimbarea de look a Vioricăi i-a surprins pe fanii acesteia, obișnuiți cu o apariție total diferită din partea artistei.

În ultima perioadă, o mulțime de artiști din industria muzicală românească au decis să iasă din zona lor de confort și să abordeze noi stiluri muzicale, iar acum, a venit rândul formației Clejani să se reinventeze și să își surprindă fanii.

Deși lansată de puțin timp, piesa “Reveneală” a făcut deja furori pe internet, iar Clejanii au demonstrat că talentul lor depășește barierele genului muzical care i-a consacrat, reușind să interpreteze cu succes piese din sfera hip-hop.

Viorica și Ioniță din Clejani și-au lăsat fanii cu gura căscată cu cea mai recentă melodie, în colaborare cu Macanache. Pe lângă stilul muzical abordat, total diferit față de cel cu care ne-a obișnuit formația de muzică de petrecere, videoclipul este unul de senzație, la care nu s-ar fi așteptat nimeni.

Viorica de la Clejani a apelat la o schimbare radicală pentru videoclipul piesei și, dacă până acum și-a obișnuit publicul cu un look elegant, purtând rochii lungi și strălucitoare, de data aceasta, artista a apărut îmbrăcată sport, în treninguri, spre surprinderea tuturor. De altfel, și mișcarea scenică este una de actualitate.

Clejanii au fost invitați în platoul emisiunii ”Neatza” de pe Antena 1 și au oferit mai multe detalii despre acum a luat naștere această piesă. Conform spuselor Vioricăi, fiica lor, Margherita, a fost cea care i-a încurajat pe cei doi să aibă o astfel de colaborare.

,,De la Margherita a pornit ideea, pentru că am fost puțin geloasă pe piesa ei cu ”Elicopterul” și i-am zis: ”Măi Margherita, mi-aș dori și eu o colaborare așa!”. Pe la 2 noaptea mi-a trimis un mesaj și un link direct în YouTube cu Macanche. Am dat pe link și am spus: ”Ăsta e cel mai bun!”. Un pic așa cu inflexiuni” a mărturisit interpreta de muzică lăutărească.

