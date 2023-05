Vipers Kristiansand – Rapid 40-31, în returul sferturilor de finală din Liga Campionilor la handbal feminin. Giuleștencele, eliminare după o nouă înfrângere drastică. Video

Min. 24: 16-15. O repriză cu foarte multe goluri, însă Vipers nu slăbește ritmul. Deși ține aproape, Rapid are nevoie de o victorie la șase goluri.

Min. 55: 36-27. Rapid a cedat definitiv și Vipers merge în Final Four pentru a-și apăra trofeul.

Final de meci – Rapid pierde și returul din Norvegia cu Vipers Kristiansand, scor 31-40, și ratează calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Norvegiencele au astfel ocazia să-și apere trofeul cucerit în urmă cu un an.

Meciul Vipers Kristiansand – Rapid are loc sâmbătă, 6 mai, cu începere de la ora 17:00, în cadrul manșei retur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Norvegiencele, câștigătoare ale ultimelor două ediții, au un avans consistent după manșa tur disputată la București, 31-25, care, în mod normal, ar face imposibilă o recuperare a handicapului de către campioana de acum doi ani a României.

Unde se joacă meciul Vipers Kristiansand – Rapid

Întâlnirea Vipers Kristiansand – Rapid se dispută sâmbătă, 6 mai, de la ora 17:00, în Aqarama Kristiansand, un complex dotat cu săli de spa, fitness, bazine de înot dar și cu o sală pentru jocuri, devenită casa echipei feminine de handbal, mândria orașului, după ce a cucerit de două ori consecutiv trofeul Ligii Campionilor în ultimele două ediții. Este o sală mică, doar 2200 de locuri, dar cu o acustică foarte bună.

ADVERTISEMENT

La Kristiansand haldbalul feminin a bătut de mult ca interes fotbalului unde echipa locală Start face de obicei naveta între primele două divizii, acum fiind în a doua, Sala se umple la partidele de acasă, dar atmosfera nu est nici pe departe atât de fierbinte cum au vâzut norvegiencele în tur, la Polivalentă, rămânând de-a dreptul fermecate de galeria Rapidului. În ciuda eșecului destul de sever din tur în jur de 50 de fani giuleșteni vor însoți echipa și la Kristiansand.

Cine transmite la TV partida Vipers Kristiansand – Rapid

Partida Vipers Kristiansand – Rapid se joacă sâmbătă, 6 mai, de la ora 17:00, în complexul Aqvarama din Kristiasand , în returul sferturlor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin şi va fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Rapidului, , recunoaște cu franchețe că la ora actuală noevegiencele alcătuiesc o echipă mult mai puternică și mai bine sudată decât cea a giuleștencelor dar speră ca echipa sa, descătușată de presiunea calificării, va evolua cu mai mult curaj și va o replică mult mai bună decât la București. Rapid va face tot ce e posibil să întoarcă rezultatul din tur, dar șansele sunt extrem de mici, încât Rasmussen ar fi mulâumit și dacă echipa sa ar obține un succes de palmares.

Cine este Vipers Kristiansand, adversara Rapidului din sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin

Vipers Kristiansand este campioana Norvegiei din ultimele cinci ediţii consecutive şi în plus a câştigat de fiecare dată şi Cupa Noervegiei în aceşti ani. Clubul este înfiinţat în 1938 sub denumirea de IK Vag dar zeci de ani a stat în anonimat, reuşind să promoveze abia în 2001 în prima divizie. După ce a terminat pe locul 3 în 2018 Vipers a devenit prima echipă norvegiană care câştigă doi ani la rând Liga Campionilor, în ultimele două ediţii. Are în palmares şi o finală de Cupa EHF, pierdută în 2017.

ADVERTISEMENT

Antrenorul echipei este un fost mare internaţional norvegian, Ole Gustav Gjekstad, care însâ va pleca în vară la echipa daneză Odense. La Vipers va ajunge pe bancă slovacul Thomas Hlavaty. Foarte multe dintre jucătoarele naţionalei Norvegiei, cea mai puternică naţională din lume, sunt la Vipers, în frunte cu legendarul portar Katerine Lunde. Pentru meciurile cu Rapid revin în lot cele două jucătoare care au fost absente în faza grupelor, Vilda Jonassen și Marta Tomac. Tot din vară va pleca de la Vipers croata Katarina Jezic, semnând cu Dunărea Brăila. Vor lipsi croataAna Debelic, însărcinată și iberica Nerea Pera, accidentată.

Cote la pariuri la jocul Vipers Kristiansans – Rapid

Nici o șansă din partea caselor de pariuri pentru Rapid de a reuși să mai spele din eșecul sever din tur de la București în meciul din Norvegia. Casele de pariuri acordă o cotă absoluit modică gazdelor, 1,22, pentru a bifa un nou succes și una astronomică, de 6,50 giuleștencelor revenindu-le o cotă la fel de mare și la pariul șansă dublă, 4,20. Total goluri peste 57,5 are cotă de 1,75.

ADVERTISEMENT

Un singur meci există între cele două echipe, partida tur de la București, în care în ultimele două ediții. Viperele au fost foarte veninoase ți au mușcat decisiv de 31 de ori în timp ce numărătoarea golurilor rapidiste s-a oprit la 25 și putea fi chiar mai rău, pentru că norvegiencele au avut câteva ratări uriașe.