Viral! Cum a apărut îmbrăcat selecționerul Iranului la amicalul controversat cu Rusia

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Rusia a învins Iran, într-un meci amical disputat marți, 2-0. Totuși, în prim-plan s-a aflat antrenorul naționalei asiatice, care a purtat un costum deosebit.

Cum a venit îmbrăcat Amir Ghalenoei

Selecționerul naționalei Iranului, Amir Ghalenoei, a venit la meciul amical contra Rusiei purtând o cămașă kaki deosebită. Pe piesa vestimentară a tehnicianului erau afișate mai multe însemne cu înțeles militar, în contextul în care .

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Pe epoletul stâng al lui Amir Ghalenoei se putea observa un simbol cu 2 săbii încrucișate. Între acestea se afla un trandafir, simbol asociat cu Allah. De asemenea, simbolul săbiilor are o semnificație pur militară, diferită de însemnele islamice.

Pe gulerul cămășii, Amir Ghalenoei a avut două însemne. Această practică este normală pentru a desemna gradele militare în Iran sau a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

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Rusia a înscris un gol de generic

Rusia s-a impus cu scorul de 2-0, ambele reușite fiind semnate de Aleksandr Golovin. Fotbalistul provenit de la AS Monaco a avut o execuție spectaculoasă, în minutul 36.

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Dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 35 de metri, Golovin a șutat puternic peste zid. Portarul Iranului, Hosseini, nu a putut opri balonul.

گولوین گل دوم روسیه رو به زیبا ترین شکل ممکن از روی ضربه ایسگاهی به ایران زد و یه چالش مانکن دیگه از سید حسین حسینی واقعا چرا نیازمند رو بازی نمیدن

قشنگ دشمنی با پرسپولیس تو تصمیماتشون موج میزنه — Majiqu 🫆 (@saeid_majiqu)

53 de selecții are Aleksandr Golovin pentru Rusia

are Aleksandr Golovin pentru Rusia 11 goluri a înscris fotbalistul lui AS Monaco în meciuri internaționale

Rusia este în continuare exclusă din competițiile oficiale

După izbucnirea conflictului armat din Ucraina, în februarie 2022, europene și mondiale la nivel de cluburi și națională. Astfel, reprezentativa de la Moscova nu a mai putut juca meciuri oficiale.

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Federația Rusă a decis ca naționala să joace meciuri amicale, însă numai împotriva țărilor aliate politic. Iran este unul dintre cei mai importanți parteneri geopolitici ai Kremlinului.

De asemenea, la nivel de cluburi, echipele din Rusia nu au dreptul de a accesa cupele europene. Totuși, campionatul intern se desfășoară în condiții normale.

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Prima ligă din Rusia a păstrat formatul clasic, din perioada în care echipele concurau în Liga Campionilor și Europa League. Competiția începe la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august și se termină în luna mai.