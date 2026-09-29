Sport

Viral! Cum a apărut îmbrăcat selecționerul Iranului la amicalul controversat cu Rusia

Amir Ghalenoei, antrenorul Iranului, a purtat un costum special la meciul amical contra Rusiei. Elevii săi nu au putut opri selecționata de la Moscova, care s-a impus grație ”dublei” lui Golovin.
Gabriel Neagu
29.09.2026 | 22:27
Viral Cum a aparut imbracat selectionerul Iranului la amicalul controversat cu Rusia
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Camasa purtata de antrenorul Iranului in amicalul contra Rusiei. sursa foto: hepta
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Rusia a învins Iran, într-un meci amical disputat marți, 2-0. Totuși, în prim-plan s-a aflat antrenorul naționalei asiatice, care a purtat un costum deosebit.

Cum a venit îmbrăcat Amir Ghalenoei

Selecționerul naționalei Iranului, Amir Ghalenoei, a venit la meciul amical contra Rusiei purtând o cămașă kaki deosebită. Pe piesa vestimentară a tehnicianului erau afișate mai multe însemne cu înțeles militar, în contextul în care țara sa se află în alertă militară.

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Pe epoletul stâng al lui Amir Ghalenoei se putea observa un simbol cu 2 săbii încrucișate. Între acestea se afla un trandafir, simbol asociat cu Allah. De asemenea, simbolul săbiilor are o semnificație pur militară, diferită de însemnele islamice.

Pe gulerul cămășii, Amir Ghalenoei a avut două însemne. Această practică este normală pentru a desemna gradele militare în Iran sau a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

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Antrenorul Iranului in meciul contra rusiei
Camasa purtata de antrenorul Iranului in amicalul contra Rusiei. sursa foto: X – @persianfutbol

Rusia a înscris un gol de generic

Rusia s-a impus cu scorul de 2-0, ambele reușite fiind semnate de Aleksandr Golovin. Fotbalistul provenit de la AS Monaco a avut o execuție spectaculoasă, în minutul 36.

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Dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 35 de metri, Golovin a șutat puternic peste zid. Portarul Iranului, Hosseini, nu a putut opri balonul.

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Rusia este în continuare exclusă din competițiile oficiale

După izbucnirea conflictului armat din Ucraina, în februarie 2022, Rusia a fost exclusă din competițiile oficiale europene și mondiale la nivel de cluburi și națională. Astfel, reprezentativa de la Moscova nu a mai putut juca meciuri oficiale.

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Federația Rusă a decis ca naționala să joace meciuri amicale, însă numai împotriva țărilor aliate politic. Iran este unul dintre cei mai importanți parteneri geopolitici ai Kremlinului.

De asemenea, la nivel de cluburi, echipele din Rusia nu au dreptul de a accesa cupele europene. Totuși, campionatul intern se desfășoară în condiții normale.

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Prima ligă din Rusia a păstrat formatul clasic, din perioada în care echipele concurau în Liga Campionilor și Europa League. Competiția începe la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august și se termină în luna mai.

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