Virgil Ghiță a lovit din nou, ca în România – Austria! Gol decisiv pentru Hannover în minutul 85. Video

ADVERTISEMENT

Virgil Ghiță trăiește un deja-vu în Germania, doar că de această dată golul său nu a adus victoria echipei sale. El a salvat un punct foarte important într-un duel de top din Zweite Bundesliga.

Cum a marcat Virgil Ghiță în Elversberg – Hannover 2-2

Meciul dintre Elversberg și Hannover a fost unul de top în Zweite Bundesliga. Echipele clasate pe locul 3, respectiv 4, s-au întâlnit într-un duel pentru podium, însă în final și-au împărțit punctele, însă asta doar datorită golului lui Virgil Ghiță din finalul partidei.

ADVERTISEMENT

Elversberg a deschis scorul în minutul 22, însă egalitatea s-a restabilit 20 de minute, printr-un autogol. Când mai erau doar 10 minute din timpul regulamentar, Elversberg a trecut în avantaj, iar cele trei puncte păreau deja luate. Cu această victorie, Elversberg ar fi trecut, provizoriu, pe prima poziție, însă Virgil Ghiță nu a lăsat acest lucru să se întâmple.

La fel ca în România – Austria, doar că de această dată dintr-o fază fixă, Virgil Ghiță s-a înălțat perfect, cu o detentă uluitoare, și a lovit puternic cu capul mingea centrată de neamțul Enzo Leopold. Mingea a intrat în plasă fără nicio șansă pentru portarul advers, iar Hannover își mai adaugă un punct în clasament, iar . .

ADVERTISEMENT

Virgil Ghiță a adus trei puncte mari României printr-o conjunctură incredibilă

România continuă să spere la locul 2 din grupa preliminară pentru Campionatul Mondial din 2026 doar datorită golului marcat de Virgil Ghiță contra Austriei, la ultima fază a meciului. Fundașul lui Hannover nu ar fi intrat niciodată în acel meci, însă soarta a făcut ca Mihai Popescu, titular la acel meci, să se accidenteze grav și să nu mai poată continua partida.

ADVERTISEMENT

Nevoit să facă o schimbare, Mircea Lucescu l-a aruncat în luptă pe Virgil Ghiță, Stoperul lui Hannover a vorbit despre relația foarte bună cu mijlocașul lui Alanyaspor: „Eu cu Ianis ne ştim de dinainte să fim coechipieri. Când eram eu la FC Argeş, am avut un turneu din Turcia. Era la U12, un fel de selecţie. Atunci ne-am cunoscut şi atunci am primit prima centrare de la Ianis.

Nu mai ştiu exact anul, eram la un turneu în Ankara. Aveam 11 sau 12 ani. Tot cu stângul, tot din partea aia, dar a fost din corner. De atunci au urmat multe altele. Când eu am făcut pasul la Academia Hagi, am tot jucat împreună. Este unul dintre cei mai buni prieteni de-ai mei. Vorbim, ne încurajăm. Pot să spun că este unul dintre cei mai buni prieteni de-ai mei. Ne-am antrenat mult, am avut mulţi ani să exersăm”, a spus Ghiță despre Ianis Hagi, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Luptă strânsă la promovare. Virgil Ghiță și Hannover se luptă pentru un loc în Bundesliga

Dacă Hannover va promova în Bundesliga, Virgil Ghiță și-a câștigat, cu siguranță, locul în echipă și pe prima scenă fotbalistică din Germania. Însă, până în acel moment, echipa românului mai are foarte mult de tras, iar lupta este extrem de strânsă.

Cu 21 de puncte, Hannover se situează pe locul al patrulea, însă cu un meci mai mult decât contracandidatele sale. Echipa lui Virgil Ghiță se află, în acest moment, la trei puncte de prima poziție, dar la aceeași distanță de locul al șaptelea. În liga a doua din Germania, primele două echipe promovează direct în Bundesliga, în timp ce locul al treilea joacă un baraj, tur-retur, cu locul 16 din prima ligă.

În sezonul trecut, Elversberg, adversara lui Hannover din această seară, a jucat acest baraj și a fost la 90 de minute de promovare. Micuța echipă germană a remizat 2-2 în primul meci cu Heidenheim, însă echipa de prima ligă s-a impus în retur cu scorul de 2-1.