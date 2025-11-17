Sport

Ce adversar și-ar dori Virgil Ghiță la barajul pentru CM 2026. Marele semn de întrebare pe care-l are înainte de România – San Marino: „Nu înțeleg”

Virgil Ghiță e deja cu gândul la barajul pentru CM 2026. Ce adversar își dorește fundașul naționalei României și ce mare dilemă are înainte de meciul cu San Marino.
Traian Terzian
17.11.2025 | 14:14
Virgil Ghiță e deja cu gândul la barajul pentru Cupa Mondială. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Prezent la conferința de presă premergătoare întâlnirii cu San Marino, Virgil Ghiță a vorbit despre jocurile din primăvară de la barajul pentru CM 2026. Fundașul naționalei este încrezător că România va face o figură frumoasă în luna martie a anului viitor.

Virgil Ghiță e deja cu gândul la barajul pentru Cupa Mondială

Reprezentativa României va juca la finalul lunii martie în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială. Virgil Ghiță consideră că ”tricolorii” vor trebuie să meargă cu încredere la acele meciuri pentru a putea obține biletele la turneul final.

”Cu siguranță suntem dezamăgiți după eșecul din Bosnia, dar suntem profesioniști. Trebuie să ne facem treaba, mergem cu cele mai bune gânduri, să câștigăm și să facem un joc cât mai bun.

Putem mai mult. Nu înțeleg chestia asta cu ‘atât s-a putut’. Suntem o generație bună, avem o echipă bună, din păcate, nu am făcut ce a trebuit. Ne-am făcut-o cu mâna noastră, dar șanse încă sunt. Mergem încrezători în luna martie.

Trebuie să mergem încrezători în luna martie, trebuie să construim pe ce a fost, să fim mai buni, să ne dorim mai mult și vom reuși cu siguranță dacă vom face toate aceste lucruri”, a declarat Ghiță.

Ce adversar și-ar dori Virgil Ghiță la baraj

Fundașul naționalei României este conștient de faptul că adversarii de la baraj vor fi extrem de puternici, însă crede că ”tricolorii” au arătat că pot face jocuri bune și speră să ajungă la Cupa Mondială.

”Istoria a fost scrisă. Am jucat slab a doua repriză în Bosnia, așa că nu am ce să spun ca să se schimbe ceva. Așa a fost să fie, așa s-a întâmplat și mergem mai departe.

Știm cu cine am putea juca la baraj, am discutat puțin, dar oricine ar fi, vom analiza bine echipa, jocul, ne vom concentra în special pe noi. Noi să ne facem jocul, să jucăm cât mai bine și vom vedea atunci.

Dacă stăm să ne uităm în ziua de astăzi, toate echipele sunt foarte bune. Nu prea contează cu cine vom juca, contează noi să ne facem jocul cât mai bun și să mergem acolo încrezători că putem învinge pe oricine.

Nu am zis neapărat că s-a scris istoria în Bosnia. Cu meciul de mâine se va termina campania aceasta. Nu știu exact unde trebuie să creștem, să ne îmbunătățim pe toate planurile probabil. Cred că trebuie doar să ne concentrăm puțin mai mult”, a mai spus Virgil Ghiță.

Cu cine poate juca România la baraj

Echipa națională a României va încheia pe locul 3 grupa din preliminarii și va ajunge la baraj prin Liga Națiunilor. În aceste condiții, ”tricolorii” se vor afla în ultima urnă valorică la tragerea la sorți de joi, 20 noiembrie.

Reprezentativa noastră va juca în deplasare partida din semifinalele barajului, iar adversara se va alege dintre Italia, Turcia, Ucraina și Polonia, dacă nu vor exista mari surprize în ultimele întâlniri din preliminarii.

Când joacă România ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale

Selecționata României mai are un singur meci de jucat în actualele preliminarii. Formația lui Mircea Lucescu va întâlni modesta echipă a statului San Marino, partida urmând să se joace marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești.

