Virgil Ghiță, MVP-ul meciului câștigat de Hannover la Kiel! Cifre excepționale pentru fundașul român după primul său gol în Germania. Update

are un start excelent de sezon în Germania. Fundașul român a marcat primul său gol Hannover, în disputa de pe terenul lui Holstein Kiel din etapa a 4-a din 2. Bundesliga.

UPDATE: Virgil Ghiță, MVP-ul partidei dintre Kiel și Hannover

Virgil Ghiță se află în formă maximă înaintea dublei cu Canada și Cipru. Chemat la lot de selecționerul Mircea Lucescu, fundașul român a bifat al patrulea meci ca titular în tricoul nemților de la Hannover, ba chiar a contribuit la succesul obținut de echipa sa pe terenul celor de la Kiel.

La scorul de 1-0 în favoarea gazdelor, Ghiță a sărit excelent la o lovitură de colț și l-a învins pe portarul advers cu o lovitură de cap plasată perfect. A fost un meci imperial făcut de român, care a primit din partea titlul de MVP al partidei, fiind evaluat cu nota 8,6 de statisticieni.

El a câștigat 5 din cele 6 dueluri aeriene și a avut un procentaj de acuratețe al paselor de 88%. Mai mult decât atât, 11 din cele 14 mingi lungi expediate de fundaș au ajuns la destinatar, ceea ce denotă o calitate impecabilă a acestuia când vine vorba de pase de la mare distanță. El a înscris la singura ocazie a sa pe spațiul porții, dar a mai avut și alte două oportunități de a înscrie pentru Hannover.

Virgil Ghiţă a marcat primul său gol pentru Hannover

Hannover 96 a fost condusă pe terenul lui Holstein Kiel, după golul înscris de Phil Harres în prima repriză. În minutul 63, Virgil Ghiță a restabilit egalitatea pe tabelă, reușind să puncteze cu o lovitură de cap după un corner executat de Leopold. . Oaspeții au trecut în avantaj mai apoi, după golul înscris de Benjamin Kallman în minutul 69.

Tabela nu s-a mai modificat până la final, iar Hannover își continuă parcursul perfect din acest start de sezon, fiind lider cu punctaj maxim după patru runde. În următoarea etapă, formația lui Virgil Ghiță va primi vizita penultimei clasate Hertha Berlin, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 21:30.

Reușita din meciul cu Holstein Kiel a fost prima a lui Virgil Ghiță după transferul în Germania. . Fundașul român și-a făcut un obicei de a înscrie goluri, acesta având peste 20 de reușite în carieră, pentru Farul, Cracovia și Hannover.

Victoria lui Hannover, analizată în presa germană

Site-ul german a analizat succesul obținut de Hannover. „Hannover 96 a învins-o pe Holstein Kiel cu 2-1 după ce a fost condusă și a obținut a patra victorie consecutivă. Kiel a sărbătorit în prima repriză, cânda deschis scorul prin Harres contra unei echipe a lui Hannover care era inofensivă la acel moment.

Apoi, Kiel s-a bazat doar pe defensivă, iar Hannover a crescut în joc. Oaspeții au fost aproape de egalare încă din finalul primei reprize, iar apoi au marcat de două ori în partea secundă. În minutul 63, Ghiță a egalat după un corner, iar după doar cinci minute, Kallman a înscris și el cu capul după o fază fixă și scorul a devenit 1-2.

Spre final, Kiel nu a mai avut forța necesară pentru a crea pericol la poarta lui Hannover. Cu această victorie în deplasare, 96 rămâne pe primul loc și intră în pauza internațională din postura de lider, fără să piardă vreun punct”, a transmis publicația germană.