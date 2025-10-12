Virgil Ghiță, mesaj special imediat după ce a adus victoria României cu Austria: „Avem o conexiune aparte”

Tricolorii au avut o evoluție bună, peste așteptări, în meciul cu Austria, și păstrează șanse de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada.
Golul a venit în ultimele secunde și a purtat semnătura lui Virgil Ghiță, fotbalistul celor de la Hannover, care a intrat în repriza secundă în locul lui Mihai Popescu, jucătorul de la FCSB care a ieșit accidentat. Fundașul central a avut o reacție pe care o putem numi perfectă în contextul dat și declară foarte fericit de reușită și spune că victoria a venit în urma unei prestații solide.
„Este un gol aparte. Una dintre cele mai frumoase zile din viața mea, în cariera de fotbalist. Am văzut mingea la Ianis și avem o conexiune aparte. Am simțit că va centra și mi-am încercat norocul. Cred că am făcut un meci extraordinar, unul dintre cele mai bune ale noastre. Golul trebuia să vină mai devreme, dar a meritat și cu gol în 90+4 în fața unei echipe precum Austria.
Ei au venit cu gândul la victorie, dar noi am început tare. Am dominat total, ei n-au avut ocazii și chiar am făcut o treabă bună. Viața e făcută din momente. Îmi pare rău pentru Mihai Popescu, îmi pare rău că s-a întâmplat această accidentare. A fost un meci, ne bucurăm azi, dar îl lăsăm în spate și ne gândim la următoarele două meciuri. America e mai aproape, dar luăm totul treptat“, a declarat Virgil Ghiță.
România mai are de jucat, în luna noiembrie, două meciuri, cu Bosnia, în deplasare, și cu San Marino, acasă, la Ploiești. Tricolorii au nevoie obligatorie de două victorii pentru a spera la o clasare între primele două echipe din grupă. În acest moment, România are 10 puncte și este la 3 lungimi distanță de Bosnia. Grupa este condusă de Austria, formație care înainte de meciul de la București avea punctaj maxim din cele 5 partide disputate.
Pentru România ar mai fi și șansa numită barajul asigurat de Nations League. Acolo, Mircea Lucescu și elevii săi ar urma să aibă posibili adversari de top, precum Germania, Polonia, Italia sau Serbia, în cazul în care acestea nu se califică nici ele la Mondial după preliminariile din zona europeană.