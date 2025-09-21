Sport

Virgil Ghiță, prima mare dezamăgire în Germania! Meci de coșmar după ce și-a dat autogol și a fost cel mai slab de pe teren. Video

Virgil Ghiță a avut o prestație modestă în ultimul meci din Germania. El și-a dat un autogol și a primit cea mai mică notă.
Traian Terzian
21.09.2025 | 17:15
Virgil Ghita prima mare dezamagire in Germania Meci de cosmar dupa ce sia dat autogol si a fost cel mai slab de pe teren Video
ULTIMA ORĂ
Virgil Ghiță, primul autogol din liga a doua din Germania. Sursă foto: hannover96.de

După înfrângerea categorică din runda precedentă cu Hertha Berlin, Hannover a trăit o nouă dezamăgire în liga a doua din Germania. Virgil Ghiță și-a dat autogol, iar echipa sa a terminat la egalitate în deplasare cu Dresda.

ADVERTISEMENT

Primul autogol al lui Virgil Ghiță în Germania

Meciul din etapa a 6-a din Zweite Bundesliga a avut o primă repriză cu adevărat nebună, în care oaspeții au început mai bine și au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Benedikt Pichler (11).

Avantajul a fost anulat de autogolul lui Ghiță. Era minutul 35, când Vinko Sapina a centrat în careu și internaționalul român, dezechilibrat într-un duel aerian, a trimis mingea în proprie poartă. Vezi video aici.

ADVERTISEMENT

Doar șase minute mai târziu, suedezul Nils Froling a adus-o în avantaj pe Dresda. Însă, scorul pauzei a fost 2-2, după reușita lui Noel Aseko-Nkili (43). Gazdele au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Sapina (54), dar până la final nu s-a mai marcat vreun gol.

Ghiță, taxat după evoluția modestă

Transferat de Hannover în această vară pentru 700.000 de euro de la Cracovia, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la momentul respectiv, Virgil Ghiță a fost desemnat cel mai slab jucător de pe teren în partida de la Dresda. Fundașul central a fost integralist și a primit nota 5.8 din partea Sofascore, în condițiile în care media notelor la Hannover a fost de 6.79.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Digi24.ro
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”

În urma acestui rezultat de egalitate, Hannover a urcat pe locul 3 în clasamentul din Zweite Bundesliga, care asigură participarea la barajul de promovare. Formația internaționalului român a acumulat 13 puncte, la fel ca primele două clasate Darmstadt și Elversberg.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș! I-au trimis oferta lui Dan Petrescu, iar a doua zi au...
Digisport.ro
Scandal uriaș! I-au trimis oferta lui Dan Petrescu, iar a doua zi au fost reclamați la FIFA

Pentru Hannover urmează partida de pe teren propriu cu Arminia Bielefeld, din etapa a 7-a a ligii secunde din Germania. Jocul este programat duminică, 28 septembrie, de la ora 14:30.

Go Ahead Eagles, pe val înaintea duelului cu FCSB din Europa League! Ce...
Fanatik
Go Ahead Eagles, pe val înaintea duelului cu FCSB din Europa League! Ce au reușit olandezii în campionat
Primul fotbalist român nominalizat la Balonul de Aur: „A avut ofertă din America,...
Fanatik
Primul fotbalist român nominalizat la Balonul de Aur: „A avut ofertă din America, alături de Pele și Beckenbauer!”
În ce a investit Ion Țiriac o adevărată avere. Fiul său, Ion Alexandru...
Fanatik
În ce a investit Ion Țiriac o adevărată avere. Fiul său, Ion Alexandru Țiriac, a dat marea veste: ”Atât de mândru”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Gigi Becali, prima reacție după ce i-a fost vandalizat gardul palatului: 'E bolnav...
iamsport.ro
Gigi Becali, prima reacție după ce i-a fost vandalizat gardul palatului: 'E bolnav omul ăla!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!