Virgil Ghiță, prima mare dezamăgire în Germania! Meci de coșmar după ce și-a dat autogol și a fost cel mai slab de pe teren. Video

După , Hannover a trăit o nouă dezamăgire în liga a doua din Germania. Virgil Ghiță și-a dat autogol, iar echipa sa a terminat la egalitate în deplasare cu Dresda.

ADVERTISEMENT

Primul autogol al lui Virgil Ghiță în Germania

Meciul din etapa a 6-a din Zweite Bundesliga a avut o primă repriză cu adevărat nebună, în care oaspeții au început mai bine și au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Benedikt Pichler (11).

Avantajul a fost anulat de autogolul lui Ghiță. Era minutul 35, când Vinko Sapina a centrat în careu și internaționalul român, dezechilibrat într-un duel aerian, a trimis mingea în proprie poartă. .

ADVERTISEMENT

Doar șase minute mai târziu, suedezul Nils Froling a adus-o în avantaj pe Dresda. Însă, scorul pauzei a fost 2-2, după reușita lui Noel Aseko-Nkili (43). Gazdele au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Sapina (54), dar până la final nu s-a mai marcat vreun gol.

Ghiță, taxat după evoluția modestă

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la momentul respectiv, Virgil Ghiță a fost desemnat cel mai slab jucător de pe teren în partida de la Dresda. Fundașul central a fost integralist și a primit nota 5.8 din partea Sofascore, în condițiile în care media notelor la Hannover a fost de 6.79.

ADVERTISEMENT

În urma acestui rezultat de egalitate, Hannover a urcat pe locul 3 în clasamentul din Zweite Bundesliga, care asigură participarea la barajul de promovare. Formația internaționalului român a acumulat 13 puncte, la fel ca primele două clasate Darmstadt și Elversberg.

ADVERTISEMENT

Pentru Hannover urmează partida de pe teren propriu cu Arminia Bielefeld, din etapa a 7-a a ligii secunde din Germania. Jocul este programat duminică, 28 septembrie, de la ora 14:30.