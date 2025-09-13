Virgil Ghiță, primul pas greșit în Germania! Ce a făcut în Hannover – Hertha, meci în care a fost din nou titular

Hannover, echipa lui Virgil Ghiță, pornea cu statutul de favorită certă în fața lui Hertha Berlin, însă a cunoscut pentru prima dată gustul înfrângerii în noul sezon de Zweite Bundesliga. Stoperul internațional român a fost periculos la fazele fixe, însă al doilea gol a fost primit din zona sa.

Virgil Ghiță, integralist în Hannover – Hertha 0-3. Cum s-a descurcat internaționalul român

în această vară, iar nemții contează pe calitățile sale de fundaș central. Ghiță a jucat aproape toate minutele pentru formația ce până în acest moment avea doar victorii pe linie, însă Hertha Berlin i-a oprit această serie.

Formația din capitala Germaniei a deschis scorul în urma unei greșeli individuale a japonezului Hayate Matsuda, iar al doilea gol s-a marcat cu capul, chiar din zona în care se afla și Virgil Ghiță.

În prima repriză, stoperul de 27 de ani a fost foarte periculos în ofensivă, unde a trimis de două ori cu capul în urma unor lovituri de la colț, una dintre mingi fiind extrem de periculoasă pentru poarta lui Hertha.

Ghiță a fost foarte implicat și la faza de construcție, acolo unde a ajutat cu 77 pase, dintre care 72 corecte, adică un procentaj de 94%. El a încercat să-și lanseze colegii din ofensivă și prin mingi lungi și a reușit să facă asta de 3 ori din 5 Încercări. Și-a câștigat 6 dintre cele 10 dueluri, iar nota primită la final a fost 6,2.

Ce a spus Virgil Ghiță după ce a fost convocat de Mircea Lucescu la naționala României

Virgil Ghiță a fost integralist în ambele meciuri ale echipei naționale din luna septembrie. Înaintea celor două partide cu Canada și Cipru, stoperul României

„Este foarte importantă convocarea. Mă simt foarte bine la echipa națională. Îmi doresc să fiu aici cât mai des. Meciul cu Canada este la fel de important ca toate celelalte meciuri. Trebuie privit ca un meci oficial și încercăm să ne facem jocul și să câștigăm.

Suntem încrezători. Șanse încă sunt pentru Mondial, trebuie să luăm fiecare meci în parte și să-l câștigăm, doar așa putem să ne calificăm. Sunt sigur că putem face asta. Suntem un grup bun, un grup unit și dacă jucăm un fotbal bun și reușim să punem în practică ce facem la antrenamente sunt sigur că vom reuși.

Mutarea la Hannover mi-a adus un pic de entuziasm. Cultura fotbalistică este mai mare, stadioanele sunt mult mai pline în Germania. Sunt fericit să joc cu zeci de mii de oameni în tribună. Echipa este de tradiție, foarte mare. M-am adaptat bine pentru că am avut norocul să întâlnesc acolo colegi și un staff foarte primitor”, spunea Virgil Ghiță înaintea meciurilor naționalei din luna septembrie.