Sport

Virgil Ghiță, printre cei mai buni jucători de pe teren în Dusseldorf – Hannover! Ce notă a primit fundașul român

Virgil Ghiță a avut o nouă prestație bună în Germania, în meciul disputat de Hannover pe terenul celor de la Dusseldorf.
FANATIK
10.08.2025 | 06:00
Virgil Ghita printre cei mai buni jucatori de pe teren in Dusseldorf Hannover Ce nota a primit fundasul roman
ULTIMA ORĂ
Virgil Ghiță a avut o prestație apreciată în partida Fortuna Dusseldorf - Hannover 96. FOTO: colaj Fanatik

Virgil Ghiță își continuă prestațiile pozitive după transferul la formația germană Hannover, anunțat în exclusivitate de FANATIK. Titular în duelul de pe terenul celor de la Fortuna Dusseldorf, apărătorul român s-a numărat printre cei mai buni jucători de pe teren.

ADVERTISEMENT

Virgil Ghiță, prestație excelentă în Fortuna Dusseldorf – Hannover

Virgil Ghiță a debutat în 2. Bundesliga în urmă cu o săptămână, când a fost integralist în victoria obținută de Hannover, 1-0 pe teren propriu cu Kaiserslautern. Antrenorul Christian Titz l-a titularizat pe apărătorul român și în disputa cu Fortuna Dusseldorf, iar decizia a fost una inspirată.

Hannover s-a impus cu 2-0, ambele goluri fiind marcate în partea secundă. Mai întâi, Boris Tomiak a deschis scorul în minutul 65, dintr-o lovitură de la 11 metri, iar Benjamin Kallman a dublat avantajul oaspeților în minutul 87.

ADVERTISEMENT

Integralist și de această dată, Virgil Ghiță a câștigat 7 dueluri dintre cele 10 în care a fost implicat, iar acesta a avut un procentaj de 88% la capitolul pase. 49 fiind corecte dintre cele 56 încercate. Apărătorul român a comis și un fault.

Ce notă a primit Virgil Ghiță după Fortuna Dusseldorf – Hannover

Site-ul SofaScore i-a acordat nota 7.7 lui Ghiță pentru prestația din acest duel, fundașul român fiind al doilea cel mai bun jucător al partidei. Fostul fotbalist al Farului a fost depășit doar de coechipierul său, Benjamin Kallman, cu nota 7.8.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

Trebuie menționat însă faptul că Ghiță a fost integralist, în timp ce finlandezul a intrat pe teren în minutul 81, reușind apoi să înscrie al doilea gol al celor de la Hannover, care i-a ferit pe oaspeți de emoții în finalul de meci.

ADVERTISEMENT
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut...
Digisport.ro
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani

Pentru echipa lui Virgil Ghiță urmează un duel în Cupa Germaniei, în deplasare cu Energie Cottbus, care se va disputa pe 16 august, de la ora 19:00. Următorul meci de campionat va avea loc pe 23 august, de la ora 14:00, când Hannover va primi vizita celor de la Magdeburg.

ADVERTISEMENT
Petrolul semnează cu un fotbalist care are 19 selecții la echipa națională EXCLUSIV
Fanatik
Petrolul semnează cu un fotbalist care are 19 selecții la echipa națională EXCLUSIV
Echipa lui face furori în Europa, dar internaționalul român a fost pus pe...
Fanatik
Echipa lui face furori în Europa, dar internaționalul român a fost pus pe liber fără nicio explicație
Gigi Becali, topless pe șantierul din Pipera! Patronul de la FCSB a făcut...
Fanatik
Gigi Becali, topless pe șantierul din Pipera! Patronul de la FCSB a făcut ravagii pe TikTok cu look-ul său. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață...
iamsport.ro
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață am văzut ceva pe stradă. Am crezut că sunt în Senegal'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!