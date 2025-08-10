Virgil Ghiță, printre cei mai buni jucători de pe teren în Dusseldorf – Hannover! Ce notă a primit fundașul român

Virgil Ghiță își continuă prestațiile pozitive după . Titular în duelul de pe terenul celor de la Fortuna Dusseldorf, apărătorul român s-a numărat printre cei mai buni jucători de pe teren.

Virgil Ghiță, prestație excelentă în Fortuna Dusseldorf – Hannover

, când a fost integralist în victoria obținută de Hannover, 1-0 pe teren propriu cu Kaiserslautern. Antrenorul Christian Titz l-a titularizat pe apărătorul român și în disputa cu Fortuna Dusseldorf, iar decizia a fost una inspirată.

Hannover s-a impus cu 2-0, ambele goluri fiind marcate în partea secundă. Mai întâi, Boris Tomiak a deschis scorul în minutul 65, dintr-o lovitură de la 11 metri, iar Benjamin Kallman a dublat avantajul oaspeților în minutul 87.

Integralist și de această dată, Virgil Ghiță a câștigat 7 dueluri dintre cele 10 în care a fost implicat, iar acesta a avut un procentaj de 88% la capitolul pase. 49 fiind corecte dintre cele 56 încercate. Apărătorul român a comis și un fault.

Ce notă a primit Virgil Ghiță după Fortuna Dusseldorf – Hannover

Site-ul i-a acordat nota 7.7 lui Ghiță pentru prestația din acest duel, fundașul român fiind al doilea cel mai bun jucător al partidei. Fostul fotbalist al Farului a fost depășit doar de coechipierul său, Benjamin Kallman, cu nota 7.8.

Trebuie menționat însă faptul că Ghiță a fost integralist, în timp ce finlandezul a intrat pe teren în minutul 81, reușind apoi să înscrie al doilea gol al celor de la Hannover, care i-a ferit pe oaspeți de emoții în finalul de meci.

Pentru echipa lui Virgil Ghiță urmează un duel în Cupa Germaniei, în deplasare cu Energie Cottbus, care se va disputa pe 16 august, de la ora 19:00. Următorul meci de campionat va avea loc pe 23 august, de la ora 14:00, când Hannover va primi vizita celor de la Magdeburg.