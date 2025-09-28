Virgil Ghiță și-a trimis din nou balonul în proprie poartă! Ce notă a primit fundașul român după Hannover – Bielefeld 3-1. Video

După doi pași greșiți în 2. Bundesliga, Hannover 96 a obținut un nou succes, 3-1 pe teren propriu contra Arminiei Bielefeld. Fundașul român Virgil Ghiță a fost din nou integralist, însă evoluția sa a fost sub așteptări. Acesta a jucat un rol la golul primit de gazde în prima repriză a întâlnirii.

Virgil Ghiță și-a trimis balonul în propria poartă

Titularizat de antrenorul Christian Titz, Virgil Ghiță a avut o contribuție la golul primit de Hannover în minutul 35. Momuluh a trimis o centrare din partea dreaptă, iar Joel Felix a deviat balonul cu capul, însă acesta a intrat în poartă din spatele lui Ghiță. Fundașul român nu a fost creditat însă cu autogol, reușita aparținând fotbalistului de la Arminia.

Spre finalul reprizei, Hannover a primit un penalty, care a fost ratat însă de Tomiak. Gazdele au întors rezultatul în partea secundă, Husseyn Chakroun și Hayate Matsuda marcând două goluri în decurs de doar două minute. Scorul final a fost stabilit în minutul 90+1 de Boris Tomiak, care de această dată nu a mai ratat de la 11 metri. Rezumatul întâlnirii poate fi urmărit .

Ce notă a primit Virgil Ghiță după Hannover – Arminia Bielefeld 3-1

Virgil Ghiță, care a încasat și un cartonaș galben pentru un fault comis în repriza secundă, a primit nota 6.8 din partea site-ului , sub media echipei sale (7.09). Libanezul Chakroun, care a marcat primul gol din carieră în acest meci, a fost cel mai bun jucător de pe teren, cu nota 8.7.

, scor 2-2. De acea dată însă, fundașul român a fost creditat cu autogol. Integralist în partidele cu Canada și Cipru din această lună, , cu Moldova și Austria.

După această victorie, Hannover a ajuns la 16 puncte și a urcat pe locul 3 în clasamentul din 2. Bundesliga, fiind la egalitate cu primele două clasate, Darmstadt și Elversberg. În următoarea rundă, formația antrenată de Christian Titz va evolua în deplasare pe terenul celor de la Greuther Furth.