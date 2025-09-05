Virgil Ghiță, un munte de încredere înainte de România – Canada. Ce spune fundașul despre transferul în Germania

Virgil Ghiță a fost convocat de Mircea Lucescu la națională pentru meciurile României cu . Fundașul central, care recent a înscris și primul său gol la noua echipă, Hannover, a vorbit în cadrul conferinței de presă despre viitorul său.

Virgil Ghiță așteaptă șansa la echipa națională după startul foarte bun de sezon în Germania

Fundașul central trece printr-un moment bun al carierei. A ajuns în liga a doua germană, la Hannover Acum, el speră să primească o șansă din partea lui Mircea Lucescu în meciurile echipei naționale din luna septembrie.

Virgil Ghiță a fost prezent alături de Mircea Lucescu la conferința de presă premergătoare partidei cu Canada. Fundașul central s-a declarat entuziasmat și a dat de înțeles că muncește la antrenamente cât de bine poate și speră să își demonstreze calitățile în cazul în care va primi minute pe teren.

Virgil Ghiță: „Nu sunt în măsură să vorbesc despre titularizare. Eu trebuie să îmi fac treaba la antrenamente”

În plus, apărătorul a precizat că se simte foarte bine la noua echipă. El a vorbit despre fotbalul german și spune că pregătirea este una excelentă. Hannover are un început în forță de sezon, cu 4 victorii din tot atâtea posibile, iar eu sunt om de bază.

„Este foarte importantă convocarea. Mă simt foarte bine la echipa națională. Îmi doresc să fiu aici cât mai des. Meciul cu Canada este la fel de important ca toate celelalte meciuri. Trebuie privit ca un meci oficial și încercăm să ne facem jocul și să câștigăm.

Suntem încrezători. Șanse încă sunt pentru Mondial, trebuie să luăm fiecare meci în parte și să-l câștigăm, doar așa putem să ne calificăm. Sunt sigur că putem face asta. Suntem un grup bun, un grup unit și dacă jucăm un fotbal bun și reușim să punem în practică ce facem la antrenamente sunt sigur că vom reuși.

Mutarea la Hannover mi-a adus un pic de entuziasm. Cultura fotbalistică este mai mare, stadioanele sunt mult mai pline în Germania. Sunt fericit să joc cu zeci de mii de oameni în tribună. Echipa este de tradiție, foarte mare. M-am adaptat bine pentru că am avut norocul să întâlnesc acolo colegi și un staff foarte primitor.

Nu sunt în măsură să vorbesc despre titularizare. Eu trebuie să îmi fac treaba la antrenamente, să dau ce e mai bun și să respect indicațiile domnului antrenor. El decide, eu sunt acolo să mă antrenez cât pot de bine și să încerc să demonstrez. Mă simt foarte bine în Germania, meciurile sunt cu intensitate, cu ritm și sunt și tacticizate. Joc un fotbal bun, un fotbal dominant și îmi place foarte mult”, a precizat Virgil Ghiță la conferința de presă.