Povestea impresionantă a familiei de refugiați găzduită de Virgil Ianțu: „Mi-a oferit lecția unui curaj fantastic”

Virgil Ianțu și Roxana, partenera lui de viață, nu au putut să stea deoparte. Aceștia și-au pus apartamentul la dispoziția unei mame cu două fetițe, refugiată din Ucraina. De altfel, a ajutat-o pe femeie să obțină certificatul verde, pentru a pleca într-o altă țară și a se reuni cu soțul său.

Povestea impresionantă a familiei de refugiați găzduită de Virgil Ianțu

a aflat de povestea ucrainencei pe care o găzduiește de pe Facebook. Iubita lui a găsit un apel de ajutor din partea unor voluntari care au preluat-o pe femeie și pe fetițele ei de la vamă. De altfel, prezentatorul le-a recomandat celor care vor să ajute, să o facă numai prin intermediul asociaților oficiale, din motive de siguranță.

Vedeta TVR 2 a oferit detalii despre familia de refugiați pe care o găzduiește și a dezvăluit ce probleme au întâmpinat de la

„Este o mamă cu două fetițe. Au 4 și 11 sau 12 ani. E foarte curajoasă. Să încui casa și să pleci…. Au avut un drum lung. Au venit foarte obosite. Soțul este plecat de ceva vreme și le așteaptă acolo unde e.

După ce s-au odihnit, am descoperit că doamna nu avea a doua doză de vaccin. Pentru a călători ai nevoie de certificat de vaccinare. Am dat niște telefoane și am dus-o la vaccinare.”, a spus Virgil Ianțu.

„Nu i-am citit în ochi nicio urmă de teamă”

Cu toate că femeia pe care o găzduiește Virgil Ianțu a trecut prin momente cumplite, prezentatorul spune că a învățat de la ea lecția curajului. Socrii acesteia și au găsit adăpost în casa unui prieten de-al vedetei.

„Este avocat, este un om ca noi toți, foarte pozitivă, extrem de curajoasă. Nu i-am citit în ochi nici o urmă de teamă. Doar atunci când au sosit erau foarte obosite și fugeau. Tocmai auzise că, după ce a plecat, alarmele din orașul ei, din Ismail, au început să sune.

Au plecat cu ce au putut, să nu aibă bagaj prea mult. Exact a doua zi după ce au ajuns la noi, au început bombardamentele la ele în oraș. Bunicii fetițelor, socrii doamnei, au reușit să plece și stau la un prieten de-al nostru.

Mi-a oferit lecția unui curaj fantastic. E o mână de doamnă, să plece cu două fetițe…. După ce o să ajungă în siguranță la familie, cred că atunci o să se relaxeze și o să înceapă să plângă.”, a declarat Virgil Ianțu, în emisiunea Vorbește lumea.

În caz de război, Virgil Ianțu nu ar părăsi România

Întrebat de Adela Popescu dacă s-a gândit cum ar proceda în cazul unui război în țara noastră, Virgil Ianțu a mărturisit că nu ar pleca, ci ar rămâne să lupte. Moderatorul a afirmat că este un soldat instruit și că singurul lucru pe care l-ar face ar fi să se asigure că iubita și fiica lui sunt în siguranță.

„Putem să plecăm oricând, dar eu nu vreau să plec de aici, orice s-ar întâmpla. Eu am făcut armata, am prins și Revoluția în armată. Dacă am fi în aceeași situație, le-aș trimite undeva, să fie ele în siguranță. Nu cred că aș pleca dacă ar fi nevoie de mine aici. M-am gândit la asta, mai ales că sunt soldat instruit.”, a susținut prezentatorul.

Vă reamintim că, în urmă cu 8 zile, Ucraina fost invadată de forțele armate ruse, la ordinului lui Vladimir Putin. Ucraina rezistă eroic, în ciuda pierderilor înregistrate.

Și însumând aproximativ 9.000 de oameni, 217 tancuri, 900 blindate, 30 de avioane, 31 de elicoptere, 11 sisteme antiaeriene, 42 de sisteme de artilerie reactivă (Grad, Smerch etc), 90 de tunuri de artilerie, 60 de cisterne și vehicule de aprovizionare cu combustibil, 3 drone, 2 bărci, 374 vehicule.