Virgil Musta, despre măștile neconforme depistate la Victor Babeș: ”Angajaţii s-au trezit că respiră prea uşor”

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeș din Timișoara, a explicat cum și-au dat seama angajații că măștile sunt neconforme. Este vorba de un incident petrecut în luna noiembrie a anului trecut, când unitatea medicală achiziţionase un lot de circa 12.000 de măşti.

Anunţul a fost făcut atunci de managerul unităţii sanitare. Prejudiciul cauzat spitalului se ridică la 120.000 de euro, bani pe care unitatea i-a plătit pentru a achiziţiona aceste măşti.

În urma acestei întâmplări, zece percheziţii au avut loc, luni, în Bucureşti şi în patru judeţe într-un dosar de înşelăciune.

Ce spune Virgil Musta despre măștile neconforme depistate la Victor Babes? ”Căzuseră filtrele”

“Este vorba despre măştile achiziţionate anul trecut, în luna noiembrie. Atunci angajaţii spitalului s-au trezit în ATI şi pe Secţie că respiră prea uşor. Căzuseră filtrele. Au ieşit repede, apoi s-au verificat filtrele măştilor proaspăt achiziţionate şi atunci am observat cu toţii că filtrele se desprind prea repede.

Imediat s-a luat măsura să nu se mai dea măşti la personal, din acel lot. Toţi au purtat măşti din acel lot, în perioada respectivă, dar destul de repede s-a depistat că sunt neconforme. Spre norocul nostru, mai aveam în stoc măşti de protecţie”, a declarat medicul Virgil Musta, pentru News.ro.

Aproximativ 12.000 de măşti neconforme, dintr-un lot de 25.000, au fost descoperite la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara în luna noiembrie anului trecut.

Ce spune managerul de la Spitalul Victor Babeș?

“Le-am retras de pe secţii. Vorbim de măşti FFP3, o anumită marcă, cărora efectiv le pica filtrul care era aplicat pe ele. Aceste măşti au fost cumpărate prin achiziţie, de spitalul nostru, aveau toate certificatele în conformitate.

Am luat legătura cu distribuitorii care ne-au asigurat de toată buna lor credinţă şi că sunt la dispoziţia autorităţilor, dar din nefericire, din 25.000 de măşti să ai 12.000 de măşti neconforme înseamnă efectiv crimă. Nu poţi să pui oamenii să poarte măşti neconforme, să intre în zona roşie cu aceste măşti prin care, practic, inhalezi tot aerul contaminat cu SARS CoV-2 şi după aceea să mai ai pretenţia ca personalul medical să fie sănătos.

Cine face acest gen de lucru face o crimă la adresa personalului medical. Vorbim de crimă. (…) Practic, erau amestecate măşti bune cu măşti care nu erau conforme”, a declarat atunci medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului ”Victor Babeş” din Timişoara.

“Noi am înştiinţat imediat pe grupul de urgenţă organizat la nivelul judeţului, am înştiinţat Poliţia şi DSP care, la rândul lor, au trimis mai departe avertismentul. Am înştiinţat inclusiv distribuitorii pentru că, unde au mai vândut, să le retragă şi am sesizat că o parte din măşti erau conforme, dar cealaltă parte, jumătate din măşti, erau neconforme. Practic, erau amestecate măşti bune cu măşti care nu erau conforme”, a adaugat Cristian Oancea.