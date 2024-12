Virgil van Dijk a dezvăluit când se retrage din fotbal! Căpitanul lui Liverpool, anunț important despre viitor

Liverpool are un sezon minunat sub comanda lui Arne Slot, Virgil van Dijk, cel al cărui contract expiră vara viitoare, a anunțat ce are de gând să facă.

Viitorul lui Virgil van Dijk, decis. Ce a transmis jucătorul

Liverpool a reușit să îl securizeze pe Mohamed Salah, „Cormoranii” au însă emoții în privința unor jucători precum Luis Diaz sau Trent Alexander-Arnold.

ADVERTISEMENT

În ceea ce îl privește pe Virgil van Dijk, acesta ar urma să semneze și el prelungirea de contract, notează spaniolii de la Fotbalistul a făcut și câteva declarații recent legate de viitorul său.

„Aceasta este o bază excelentă pentru succes!”

„Iubesc clubul, clubul mă iubește. Iubesc fanii, fanii mă iubesc, iar aceasta este o bază excelentă pentru succes. Cred că mai pot juca încă trei sau patru ani la cel mai înalt nivel”, a declarat van Dijk, conform

ADVERTISEMENT

Virgil van Dijk și-a dorit din suflet să învingă Real Madrid în acest sezon

Liverpool – Real Madrid a fost meciul de mare interes din etapa a 5-a din grupa unică din Champions League. Englezii au câștigat cu 2-0, luându-și revanșa după multiplele eșecuri în fața ibericilor.

Înaintea confruntării, , mai ales că meciul se disputa pe Anfield: „Dacă pierzi două finale ale Ligii Campionilor, cred că este foarte, foarte dureros.

ADVERTISEMENT

N-am câştigat niciodată împotriva lor de când sunt la Liverpool sau cu alte prilejuri. Acum, dacă vom câştiga, ne vom califica în fazele eliminatorii, deci sperăm să reuşim”, mărturisea fundașul central înainte de Liverpool – Real Madrid.

Comparație între carierele lui Virgil van Dijk și Radu Drăgușin

Virgil van Dijk și Radu Drăgușin evoluează amândoi în Premier League și reprezintă două mari clubui, Liverpool, respectiv Tottenham. Deși primul are o mai mare experiență și a cucerit trofee importante, internaționalul român nu a fost desconsiderat de loc de impresarul său.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Florin Manea a făcut o paralelă între carierele celor doi stopperi: „Uitați-vă la cariera lui van Dijk, unde era la 22 de ani? Abia plecase de la Groningen.

Ăla era la Celtic, ăsta e la Tottenham. L-am cunoscut la 16 ani și mi-a spus că vrea să fie cel mai bun din lume”, spunea impresarul la FANATIK SUPERLIGA.