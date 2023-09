Virgil Van Dijk, amendat pentru că a înjurat un arbitru! Reacția olandezului

Fundașul olandez a fost eliminat în prima repriză, când „coțofenele” erau și în avantaj de un gol, moment în care a început să-l înjure pe arbitru, nefiind de acord cu decizia acestuia.

Virgil Van Dijk, amendat pentru că a înjurat un arbitru

După ce a fost eliminat în partida dintre Newcastle și Liverpool, , motiv pentru care a fost amendat usturător cu 115.000 de lire sterline.

În cele din urmă, Liverpool a reușit să câștige meciul, deși a jucat în inferioritate numerică, dar două goluri marcate spre final de către Darwin Nunez au rezolvat partida.

„În urma comunicatului de astăzi, vreau să clarific că accept în totalitate decizia comisiei. A fost primul cartonaș roșu primit în tricoul lui Liverpool și am lăsat frustrările să mă conducă într-un moment tensionat”, a fost reacția lui Virgil Van Dijk.

„N-am avut un astfel de meci în cariera mea!”

„Pentru azi, absolut totul a fost anormal. Cred că în cele 1.000 de jocuri ale mele ca antrenor sau manager nu am avut niciodată un meci ca acesta, acesta este adevărul.

Nu că nu am schimbat niciodată tactica, am făcut asta, dar 10 bărbați într-o atmosferă ca asta împotriva unui adversar ca acesta… nu este… nu-mi amintesc, sunt destul de sigur că nu s-a întâmplat niciodată pentru că aceste momente sunt rare și super-speciale.

Cred că băieții au meritat victoria astăzi pentru că au fost în 10, dar am jucat mai bine și i-am oferit lui Newcastle un meci corect. Nu am jucat suficient de calmi, ne-am simțit sub presiune când nu ar fi trebuit”, a .

„Ceilalți băieți au muncit extrem de mult, asta a fost foarte intens pentru atât de mult timp și am crezut că am făcut schimbările prea devreme, dar au venit la fix. Diogo Jota este un jucător de top.

A fost bolnav din nou două zile, dar este un jucător de top care vine bine de pe bancă, iar Harvey Elliot dă totul pe teren pentru a-și ajuta echipa. De Darwin Nunez ce aș putea să spun mai mult decât că e uimitor!”, a mai spus Jurgen Klopp.