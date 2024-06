Virgil van Dijk, dialog încins cu un jurnalist înainte de România – Olanda: ”Au scos săbiile”

”Tricolorii” au avut o prestație admirabilă până acum la turneul final și au încheiat pe primul loc Grupa E, în timp ce batavii s-au clasat doar pe poziția a treia în Grupa D, după Austria și Franța.

Virgil van Dijk, înfuriat de un jurnalist înainte de România – Olanda

Într-o conferință de presă susținută înaintea partidei , fundașul Virgil van Dijk a avut un schimb de replici extrem de tăios cu un jurnalist pe tema eșecului din jocul cu Austria, scor 2-3.

ADVERTISEMENT

”A fost doar un semnal de alarmă. Dacă vom continua pe același drum, nu mai avem ce căuta aici, asta este foarte clar. Asta am și discutat. Dacă vrem să obținem ceva aici, trebuie să schimbăm ceva. Și asta foarte rapid. Am spus asta foarte clar. În opinia mea, cum am gestionat acest eșec a fost diferit față de cum am procedat în trecut”, a declarat Van Dijk.

Prezent în sală, jurnalistul olandez Valentijn Driessen de la publicația De Telegraaf a vrut să știe mai multe pe acest subiect. ”Se simte diferit acest eșec sau au fost și altfel de discuții între voi?”, a întrebat el. ”Da, au fost și altfel de discuții între noi”, a venit răspunsul căpitanului Olandei.

ADVERTISEMENT

Însă, ziaristul nu s-a oprit aici și a vrut să știe mai multe amănunte despre ce s-a întâmplat, moment în care Virgil van Dijk a părut deranjat și a ridicat tonul. ”Asta nu este ceva ce pot să vorbesc aici, cu tine”, a replicat jucătorul.

Cum au comentat olandezii disputa dintre căpitan și jurnalist

Discuția dintre cei doi a curs în același sens și mai departe. ”Vorbești pentru tot publicul olandez, Virgil. Nu vorbești doar cu mine!”, a spus Driessen. ”Depinde doar de noi să demonstrăm pe teren. Putem spune multe, dar importante sunt faptele”, a încheiat Van Dijk subiectul.

ADVERTISEMENT

Doar că disputa dintre Virgil van Dijk și jurnalistul olandez nu a trecut neobservată. ”Căpitanul echipei și jurnalistul au scos săbiile”, a titrat , la materialul în care a fost prezentată discuția acidă dintre cei doi.

Partida România – Olanda, din optimile de finală ale EURO 2024, se va disputa marți, 2 iulie, de la ora 19:00, pe Allianz Arena. ”Tricolorii” vor reveni astfel la Munchen, acolo unde au învins Ucraina, scor 3-0, în primul joc din faza grupelor.

ADVERTISEMENT

Presa olandeză a făcut o analiză amplă a echipei lui Edi Iordănescu, iar , despre care au scris că este printre cei mai buni fundași dreapta de la turneul final.