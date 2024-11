Virgiliu Postolachi, eroul lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Internaționalul moldovean a marcat 3 goluri în ultimele 2 meciuri

Internaționalul moldovean a profitat de accidentarea lui Louis Munteanu și a jucat titular în etapa precedentă cu Sepsi. El ale meciului din Gruia prin care a adus o remiză nesperată pentru CFR Cluj.

Dan Petrescu, salvat de Virgiliu Postolachi la ultimele 2 meciuri de campionat

Adus în vară cu 200.000 de euro de la Grenoble, Virgiliu Postolachi era văzut mai mult un atacant de umplutură la CFR Cluj și care urma să joace doar când absentau titularii, dar acesta a ajuns să fie salvatorul lui Dan Petrescu.

După ce a reușit dubla miraculoasă din partida cu Sepsi, vârful în vârstă de 24 de ani a recidivat și la duelul din deplasare cu nou promovata Gloria Buzău, care a deschis etapa a 15-a din SuperLiga.

Folosit titular în formația feroviară, Postolachi a marcat golul care a adus cele 3 puncte. Dar de această dată a fost ajutat și de Louis Munteanu, care s-a refăcut după o ușoară accidentare și a fost aruncat în joc în repriza secundă.

În minutul 67 al întâlnirii de la Buzău, Munteanu a primit o minge în partea dreaptă, dar centrarea sa a fost una defectuoasă. Norocul clujenilor a purtat numele mijlocașului Dario Canadija.

Croatul din echipa lui Eugen Neagoe a pus piciorul pentru a bloca centrarea lui Louis Munteanu, dar nu a făcut decât să-i așeze perfect mingea lui Postolachi. Moldoveanul a profitat imediat și din 6 metri l-a ”executat” pe portarul Davis Lazar.

Mesajul lui Postolachi pentru Dan Petrescu

După ”dubla” reușită în etapa precedentă cu Sepsi, Virgiliu Postolachi i-a transmis antrenorului Dan Petrescu că în tricoul lui CFR Cluj.

”Mă bucur pentru mine, dar și pentru echipă că am obținut un punct. La CFR ne dorim întotdeauna victoria, iar astăzi din păcate nu am obținut-o. A fost un meci greu, dar s-a văzut că echipa nu se lasă până la final, ne-am luptat și sunt bucuros că am ajutat echipa să ia acest punct.

Avem o echipă foarte bună, am încredere în fiecare jucător, în fiecare membru din staff, mai ales antrenorul, care a câștigat multe titluri aici. Nu trebuie să le oferim adversarilor șanse de a marca, trebuie să fim mai agresivi și puțin mai răi la finalizare. Azi am avut multe ocazii, dar puține mingi au ajuns în plasă.

Trebuie să ne recuperăm bine și să ne pregătim pentru următoarele meciuri, urmează multe deplasări. Vreau mai multe minute, dar aici este o echipă și trebuie să dai totul, indiferent dacă joci sau nu. Așa se câștigă campionatul, dacă toți trag într-un sens”, a declarat Postolachi.