Virgiliu Postolachi, pe lista neagră de la CFR Cluj! Cine sunt toți jucătorii care vor pleca după venirea lui Mandorlini. Exclusiv

Neluțu Varga a început reconfigurarea proiectului CFR Cluj. În Gruia , iar acționarul majoritar al echipei din Ardeal a pregătit lista neagră. FANATIK a aflat jucătorii care nu mai au viitor la vicecampioana României.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga a făcut lista neagră! Postolachi, pe picior de plecare de la CFR Cluj!

Începutul dezastruos de sezon l-a făcut pe Neluțu Varga să pună piciorul în prag. La echipă a fost instalat italianul Andrea Mandorlini, iar oficialii formației din Gruia au analizat evoluțiile jucătorilor din lot și au decis cine poate pleca de la echipă.

Poate cel mai surprinzător nume de pe listă este cel al lui Virgiliu Postolachi. Atacantul din Republica Moldova, deși a primit nenumărate șanse în ultimele două sezoane, nu a reușit să devină un om important la CFR Cluj. În plus, fanii i-au criticat adesea evoluțiile pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Vârful a rămas pe bancă la ultimul meci jucat de CFR, în compania celor de la FCSB, și are zilele numărate în Gruia. Virgiliu Postolachi are o cotă de piață de 750 de mii de euro și ar putea fi un fotbalist interesant pentru formațiile din Superliga.

Jucătorii aduși de Dan Petrescu la CFR, out din Gruia

De asemenea, pe lista neagră se află și doi jucători aduși recent de ardeleni în lot. iar Neluțu Varga e dispus să renunțe la serviciile lor în perioada următoare. Cristi Balaj a confirmat această informație:

ADVERTISEMENT

„În zona de mijloc, Islami, fostul căpitan de la Pristina. Avem soluții pentru el. Sunt două echipe care îl doresc. Kenneth este un jucător excelent. Nu este la nivelul pe care îl așteptam încă. Înțelegerea a fost cât se poate de corectă. E ușor să încheiem contractul cu el. Avem această posibilitate. El nu a vrut să ne păcălească. În cazul în care nu joacă, avem posibilitatea să încheiem socotelile”, spunea Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

În plus, , e aproape să plece de la CFR Cluj. Italianul a prins doar două meciuri pentru feroviari, iar conducerea s-a săturat deja.

CFR Cluj renunță la un croat, pe altul îl păstrează

Pe lista de plecări se află și Antonio Bosec, fundașul croat cotat la 700 de mii de euro. După venirea lui Mandorlini, acesta nu a mai prins nici măcar un minut pe teren pentru ardeleni, iar Neluțu Varga e dispus să îi dea drumul. Bosec a ajuns în iulie în Gruia, dar nu a avut evoluții consistente.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga și-ar fi dorit ca și Anton Kresic să plece de la echipă, însă Andrea Mandorlini, antrenorul celor de la CFR Cluj, a insistat pentru fundașul croat. De când italianul a preluat echipa, acesta a jucat meci de meci și pare o soluție în centrul apărării, în acest sistem cu trei stoperi.

Așa cum FANATIK a anunțat deja în exclusivitate, Internaționalul moldovean a fost dorit de Dan Petrescu la echipă, dar nu a primit șanse. A jucat un singur meci cu FC Argeș și pare că va fi cedat în perioada următoare de feroviari.