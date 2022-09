Virgiliu Postolachi, amintiri din perioada petrecută la PSG: „Edinson Cavani m-a învățat trucuri de atacant”

Virgiliu Postolachi (22 de ani) a ajuns la UTA Arad, de la Mouscron, pentru 40.000 de euro, însă cariera tânărului atacant se învârte în jurul perioadei petrecute la PSG. Postolachi a strâns meciuri pentru echipa mare a lui PSG, reușind chiar să înscrie.

Virgiliu Postolachi, despre colegii de la PSG: „Da, le place să vină cu o mașină frumoasă, scumpă”

Într-un interviu acordat , Virgiliu Postolachi a vorbit despre perioada petrecută la PSG. Deși jucătorii vedetă ai echipei pariziene au salarii astronomice, aceștia sunt foarte umili ne mărturisește tânărul atacant.

„Sunt oameni normali. Uneori, unii sunt mai în față. Da, le place să vină cu o mașină frumoasă, scumpă. Neymar sau Dani Alves veneau îmbrăcați într-un anume fel, dar și alții. Cam toți au ceva deosebit”, a spus Virgiliu Postolachi.

Întrebat despre cele mai strânse legături pe care le-a sudat la PSG, Virgiliu Postolachi i-a menționat atât pe Moussa Diaby și Adrien Rabiot, jucătorii mai tineri în acea perioadă, cât și pe Cavani, Veratti sau Kurzawa.

Atacantul UTA-ei nu doar că se aseamănă din punct de vedere fizic cu urugayanul Cavani, ci a învățat foarte multe de la fostul atacant al lui PSG. „Am învățat mult de la Cavani. Diverse trucuri, mișcări de atacant, cum să stau între apărători”.

Țelurile lui Postolachi la UTA Arad

Virgiliu Postolachi traversează o perioadă bună și în tricoul arădenilor, pentru care a înscris 3 goluri în 8 partide. sub comanda lui Ilie Poenaru și-a propus să marcheze 15 goluri până la finalul sezonului și crede cu tărie că își poate îndeplini obiectivul.

Fotbalistul trecut pe la Lille, Vendsyssel FF (Danemarca) şi Mouscron (Belgia) țintește play-off-ul în SuperLigă. „În acest sezon, trebuie să fim în play-off. Am venit ca să ajut echipa, să dau cât mai multe goluri, să câștigăm cât mai multe meciuri. Trebuie să fie play-off, apoi poate un trofeu, poate o cupă europeană. Stăruim să avem mari obiective în acest an”, a mărturisit Postolachi.

Fotbalistul a impresionat și pentru echipa de juniori a lui PSG, pentru care a marcat de 2 ori în 6 meciuri în UEFA Youth League. În vârstă de 22 de ani, Postolachi a vorbit și-a dat cu părerea despre plecarea lui Miculescu la FCSB. Mijlocașul a devenit cel mai scump transfer de la FCSB în această vară.

„A fost un avantaj pentru echipa noastră că marca goluri, dar a făcut alegerea ce i s-a părut lui bună. Sper să fie performant la FCSB, mai puțin în meciurile cu UTA. Sper să fie bine pentru dânsul. Despre mine, nu e niciun avantaj sau un dezavanta”.

Virigiliu Postolachi a vrut să joace pentru România

Postolachi a comparat campionatul din România cu cel din Franța: „E mai dur fizic, cu intrări mai tari. Când ai mingea, știi sigur că ai unul, doi care vin pe tine! În Franța, ai mai mult timp să joci mingea, aici e presing, presing”.

Deși are pașaport românesc, Virgiliu Postolachi evoluează pentru Republica Moldova. Atacantul a fost aproape și de naționala Franței, având apariții pentru selecționatele U14 și U15, însă a ales până la urmă Moldova.

”Am luat decizia după ce m-am gândit îndelung. „De ce să nu joc pentru țara mea?”, asta m-am gândit. Să ajut și eu să crească țara mea”, a declarat Virgiliu Postolachi.

Virgiliu Postolachi are . Anunțul a fost de Ambasada României pe pagina oficială de Facebook. “Ar fi ceva extraordinar dacă în sfârşit ni s-a făcut dreptate şi noi am redobândit cetăţenia română. Chiar am emoţii când vorbesc acest lucru cu voi, pentru că nu am încă anunţaţi oficial. Dacă va juca acum pentru România, eu v-am mai spus că da, dar să primim informaţia oficial”, spunea Oleg Postolachi, tatăl lui Postolachi, la acea vreme, potrivit FANATIK.

Inițial, se credea că Postolachi va evolua pentru naționala României, FRF demarând procedura naturalizării, însă oficialii au abandonat ideea.