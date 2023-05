Virginia Ruzici, mesaj emoționant pentru Simona Halep: „Știu cât de puternică și sinceră ești!”

Virginia Ruzici a încurajat-o pe Simona Halep, care trece printr-un nou moment dur al carierei sale, după ce a fost acuzată din nou de doping. Fostul manager al Simonei i-a transmis că este convinsă că va reuși să depășească momentul dificil.

Virginia Ruzici, mesaj emoționant pentru Simona Halep

Virginia Ruzici a scris un mesaj , prin intermediul rețelelor de socializare, în care o încurajează pe „Simo” și în care îi spune să fie puternică pentru că va reuși să depășească momentul dificil.

„Mă gândesc la tine, Simo, în urma ultimelor evenimente! Știu cât de puternică și sinceră ești! Sunt sigură că vei trece peste aceste momente dificile.

Acesta este cu siguranță cel mai mare meci pe care trebuie să îl joci, dar sunt sigură că îl vei depăși!”, a fost mesajul postat de fostul manager al Simonei Halep pe rețelele de socializare.

Simona Halep neagă acuzațiile de dopaj

de dopaj, printr-un mesaj postat pe Twitter și pe Instagram: „De pe 7 octombrie, când am fost acuzat de ITIA pentru suspiciune de dopaj. Am trăit cel mai rău coșmar prin care am trecut vreodată în viața mea.

Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, pentru un motiv pe care nu îl pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția în timp ce nici măcar nu am avut vreo intenție de a lua substanțe ilicite”.

„Am încercat de două ori să am ocazia de a fi judecat de un Tribunal Independent și ITIA a găsit constant motive pentru a amâna. Acum, când am stabilit clar că am fost victimă a unei contaminări, au apărut cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu.

Trei experți de renume mondial care au studiat analizele mele de sânge au fost extrem de clari că sângele meu este complet normal.

Mă simt neputincioasă în fața unui astfel de hărțuire și a unei motivații din partea lor de a mă considera vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată. Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui fel de înșelătorie. Nu se potrivește cu valorile mele.”, a mai scris Simona Halep.