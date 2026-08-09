Virginia Ruzici, prima reacție după ce Simona Halep a oficializat relația cu Dorin Mateiu: „Trăiește așa cum dorește”

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Virginia Ruzici (71 de ani) o cunoaște mai bine ca oricine pe Simona Halep (34 de ani). Fost campioană de la Roland Garros 1978 a fost managerul Simonei timp de 14 ani, iar acum a vorbit inclusiv despre viața personală a constănțencei.

Virginia Ruzici, prima reacție după ce Simona Halep s-a afișat cu Dorin Mateiu

Simona Halep a scris istorie devenind prima jucătoare de tenis din România care a ajuns pe poziția de lider mondial. Virginia Ruzici, care i-a fost manager și de care Simona s-a despărțit în 2022, consideră că, dincolo de controversatul sportiva din Constanța își păstrează locul în istoria tenisului românesc și rămâne una dintre cele mai importante campioane pe care le-a avut țara noastră. Ruzici a reamintit victoriile de poveste ale Simonei de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

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„Simona rămâne în istoria României ca o mare campioană. E câştigătoare de Roland Garros şi de Wimbledon. A cucerit şi alte turnee mari, a fost numărul unu mondial. Nu am mai avut la fete pe cineva la această înălţime. Va rămâne în inima tuturor ca o mare jucătoare, o fată de excepţie, cu o personalitate de excepţie”, a declarat Virginia Ruzici, potrivit

Dorin Mateiu este mai în vârstă cu 24 de ani decât Simona Halep

Pe 27 septembrie 2026, Simona Halep va împlini 35 de ani. Pe fosta jucătoare de tenis nu pare să o deranjeze deloc diferența de vârstă dintre ea și noul ei iubit. Afaceristul Dorin Mateiu are 59 de ani și este cu 24 de ani mai în vârstă decât Halep.„Nu am văzut-o de mult, nu am stat de vorbă cu ea să ştiu ce plănuieşte pe viitor. Cred că acum îşi trăieşte viaţa personală aşa cum şi-o doreşte. Este foarte împlinită”, a adăugat campioana de la Roland Garros 1978.

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Ce a postat Simona Halep la 7 ani de la succesul de la Wimbledon

Sâmbătă, 13 iulie 2026, s-au împlinit 7 ani de când Simona Halep reușea să câștige Grand Slam-ul de la Wimbledon. În marea finală, româna ca învins-o pe Serena Williams, scor 6-2, 6-2. Fosta mare sportivă din Constanța a publicat un mesaj în care a celebrat victoria istorică de la All England Club, acolo unde a jucat unul dintre cele mai bune meciuri din carieră. „7 ani de la cel mai bun meci din viața mea. Îl simt de parcă a fost ieri”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare.