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Sănătatea Cluj a găsit o metodă inedită pentru a-și prezenta lotul înaintea noului sezon. „Virușii Verzi” au schimbat echipamentul de fotbal cu halatele de medici și au ieșit la o ședință foto chiar în centrul orașului.

„Virușii Verzi” și-au pus halatele. Postarea genială făcută de Sănătatea Cluj

Fotbaliștii au pozat în fața monumentului lui Matia Corvin, îmbrăcați în halate verzi. Imaginea a fost publicată ulterior pe rețelele de socializare. Mesajul a continuat în aceeași notă. Sănătatea vrea să joace cu „precizie chirurgicală” și să ajungă în play-off.

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Jucătorii Sănătății, câțiva dintre ei împrumutați de la U Cluj sau CFR Cluj, au primit fiecare câte un halat medical și s-au strâns în fața statuii din centrul orașului. Prezentarea lotului este una cu totul atipică, dar se potrivește perfect unei formații care are un motto devenit deja marcă înregistrată: „Noi să fim sănătoși!”.

Doctorii din Cupa României! Sănătatea Cluj, spaima echipelor din SuperLiga

dar a devenit în ultimii aproape 20 de ani una dintre prezențele obișnuite ale Cupei României. Acolo și-a construit reputația de echipă incomodă pentru formațiile venite din eșaloanele superioare. Povestea a început cu adevărat în 2007. Sănătatea a eliminat UTA, pregătită atunci de Marius Lăcătuș, cu 1-0. A fost prima mare lovitură dată de clujeni în Cupa României.

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Au urmat, de-a lungul anilor, meciuri cu Dinamo, FCSB sau Universitatea Craiova. Sănătatea a reușit însă și alte eliminări spectaculoase. Printre victime s-au numărat Universitatea Cluj și Viitorul lui Gheorghe Hagi.

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Nici conducerea clubului nu este tocmai convențională. Aurelian Ghișa este omul care se ocupă de Sănătatea de peste două decenii. Doar că patronul nu s-a mulțumit să urmărească meciurile din tribună. A fost și jucător.

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Patronul echipei a jucat în Cupa României la 61 de ani!

În octombrie 2025, la 61 de ani, Aurelian Ghișa, patronul-președinte al Sănătății Clujenii au pierdut cu 1-4, după ce au condus la pauză chiar pe „Ion Oblemenco”. Ghișa și-a bifat însă apariția pe teren într-un nou episod din istoria atipică a „Virușilor Verzi”.

„Dacă cumva este nevoie de mine în campionat, cu siguranță voi onora convocarea la lot, să spunem așa, și vă spun și de ce. Lotul nostru nu este foarte numeros, cred că avem 22 de jucători și după un meci de genul ăsta, cred că rămân apți vreo 17 jucători. Nu suntem obișnuiți să jucăm din trei în trei zile. Ne așteaptă un meci greu mâine cu viitorul. Săptămâna viitoare cu Zalăul…

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Da, bineînțeles că voi juca și la anul (n.r. – dacă Sănătatea Cluj pică în Cupă cu FCSB). Serios, mă gândesc, mă pregătesc să arăt bine la momentul ăla. Clar, fără discuție!”, declara Aurelian Ghișa în exclusivitate la FANATIK Superliga, după meciul din Bănie.