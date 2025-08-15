News

Virusul ucigaș care „frânge” corpul din interior. Care sunt simptomele și cum poți să te protejezi

Un virus ucigaș face ravagii, iar cei mai vulnerabili sunt copiii și persoanele vârstnice. Ce recomandări au specialiștii pentru a fi mereu în siguranță.
Claudia Şoiogea
15.08.2025 | 21:30
Virusul ucigas care frange corpul din interior Care sunt simptomele si cum poti sa te protejezi
Un virus ucigaș face din ce în ce mai multe victime, susțin specialiștii. Sursa foto: Freepik

Un virus ucigaș face ravagii în întreaga lume. Numărul victimelor crește alarmant, iar specialiștii trag un semnal de alarmă. Boala, deși rar mortală, poate lăsa victimele invalide temporar.

Virusul ucigaș, numit și „febra leneșului”, face din ce în ce mai multe victime

Virusul ucigaș care „frânge” corpul din interior face din ce în ce mai multe victime. Potrivit specialiștilor în domeniul sănătății, în prima jumătate a acestui an, în Marea Britanie, au fost raportate 73 de cazuri de chikungunya. Această boală este transmisă de țânțari și provoacă dureri articulare groaznice.

În Europa, primele cazuri de virus oropouche au fost raportate la nivelul Marii Britanii. Toate au fost legate de călătoriile în Sri Lanka, India și Mauritius. Virusul oropouche, numit și „febra leneșului”, este un virus care circulă printre primate, leneși și păsări sălbatice. Este întâlnit în principal în bazinul Amazonului, dar în ultimii ani s-a răspândit și în America de Sud.

Care sunt simptomele bolii provocate de virsului oropouche

Oficialii din sănătate au îndemnat oamenii să ia măsuri de protecție împotriva mușcăturilor de insecte în timpul vacanțelor, pe măsură ce cazurile ambelor infecții cresc. Chikungunya se răspândește prin mușcătura țânțarilor infectați din speciile Aedes aegypti și Aedes albopictus.

Virusul rareori este mortal, dar poate provoca boli grave. Cei mai vulnerabili sunt copiii mici, persoanele în vârstă și cei cu alte afecțiuni preexistente. Printre cele mai evidente simptome se numără:

  • durere articulară extremă
  • febră mare
  • durere de cap
  • dureri musculare
  • greață
  • oboseală
  • erupții pe piele
  • umflarea articulațiilor, în special în zona mâinilor și picioarelor
Ce spun specialiștii în sănătate despre boala chikungunya

În cazurile severe, durerile articulare pot provoca invaliditate care durează câteva luni sau chiar ani de zile. Potrivit Agenției de Securitate a Sănătății din Marea Britanie, nu există risc de transmitere a chikungunya la nivelul acestei țări. Cele două specii de țânțari care transmit boala nu sunt stabile în Marea Britanie, au spus specialiștii.

„Chikungunya poate fi o boală neplăcută. Această infecție transmisă de țânțari este rar fatală. Totuși, poate provoca dureri severe articulare și musculare, dureri de cap, sensibilitate la lumină și erupții cutanate. Din fericire, simptomele se ameliorează de obicei în câteva săptămâni. În schimb, durerile articulare pot persista luni sau mai mult.”, a spus dr. Philip Veal, consultant în sănătate publică la UKHSA, potrivit The Sun.

Oficialii au recomandat celor care prezintă aceste simptome după călătorii în zonele afectate, inclusiv în părți din America Centrală, de Sud și Caraibe, să solicite imediat sfaturi medicale.

Numărul victimelor crește alarmant în China

Dacă Marea Britanie este momentan în afara pericolului de răspândire a virusului, nu același lucru se poate spune și despre China. Aici, peste 7.000 de persoane au fost afectate de la începutul lunii iunie 2025 și până în prezent.

Majoritatea cazurilor au fost raportate în Foshan, un oraș din provincia Guangdong. Pentru a opri răspândirea virusului, autoritățile au impus restricții de tip Covid. Cel puțin 12 alte orașe din sudul provinciei Guangdong au raportat infecții, iar Hong Kong și Taiwan se înscriu și ele pe lista zonelor cu multe cazuri înregistrate.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, până la sfârșitul lui 2023, virusul oropouche era raportat cel mai des în apropierea pădurii amazoniene. În 2024, Brazilia, Bolivia, Columbia, Cuba, Guyana, Peru și Republica Dominicană au raportat cazuri de transmitere locală.

Potrivit Agenției de Securitate a Sănătății din Marea Britanie, nu doar virusul oropouche este întâlnit la nivelul acestei țări. Raportul instituției arată și o creștere a cazurilor de holeră la nivelul călătorilor din UK. Au fost înregistrate 8 cazuri în prima jumătate a anului, comparativ cu doar unul în 2024. Majoritatea erau legate de călătorii în India și Etiopia.

În același timp, numărul cazurilor de dengue în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord a scăzut cu 67% între ianuarie și iunie. Cazurile de virus Zika au fost doar 4, față de 9 în 2024.

Claudia Şoiogea
