„Visa 40 de milioane de euro pe el”. Gigi Becali nu mai poate acum să scape de el la FCSB: episod-șoc cu iubita jucătorului

Octavian Popescu (23 de ani) este într-o continuă eclipsă de formă. Cândva „perla” lui Gigi Becali, mijlocașul ofensiv a ajuns acum de nerecunoscut din punct de vedere sportiv. Giovanni Becali a povestit un episod incredibil cu iubita fotbalistului de la FCSB.

Giovanni Becali, dezvăluiri despre declinul lui Octavian Popescu

Octavian Popescu evoluează la FCSB din vara lui 2020 și era considerat o mare speranță pentru fotbalul românesc. Primii doi ani în tricoul roș-albastru au fost excelenți pentru tânărul mijlocaș, iar Gigi Becali visa să ia zeci de milioane de euro în schimbul său. În acest sezon, , cu excepția a două pase decisive.

„(n.r. – Ce se întâmplă cu Tavi Popescu?) Nu mai știu nimic. Noi l-am avut. L-am adus la Gigi. A venit liber de la Craiova. A vrut să îl împrumute la Slatina. A jucat un meci amical și când a auzit Gigi cum joacă a zis să îl aducă înapoi. Doi ani și jumătate el a fost titular. Gigi visa loteria cea mai mare cu ăsta. Și eu visam.

(n.r. – Visa la 15 milioane?) 15? Visa 40-50-60 de milioane de euro pe Tavi Popescu, când a dat 7-8 goluri. Dar, dacă o lăsa la 7-8 milioane, Tavi Popescu era plecat de mult.

Eu i l-am adus gratis lui Gigi. Puteam să îi cer 20% din ce primește. Dacă l-am adus gratis, dar nu am zis așa ceva. M-a interesat ca el să meargă. Să am și eu un fotbalist”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Poveste incredibilă cu iubita lui Tavi Popescu

În această iarnă . „(n.r. – Viață extrasportivă la Tavi?) Nu pot să spun, Horia. Nu știu nimic. Știu doar când era cu noi. A venit familia lui. Familia lui nu e de ortodocși. D-aia Gigi l-a și botezat. Dar a venit la noi să mergem pe Decebal unde avea el închiriat un apartament cu o domnișoară. Să o scoatem din casă. Și noi am zis că nu ne băgăm în chestiile astea.

Eu m-am băgat o singură dată în viața mea, cu Răducioiu, în 1991, cu o doamnă de nivel nu așa. (n.r. – Și au vrut să o dea afară pe gagica lui Tavi?) Nu știu prea multe. Dar Robert, scouterul ăla pe care îl aveam, care a murit, știa toată situația și m-a anunțat pe mine. Nici Gigi nu știe prea bine. Mai primește și el informații, că nu are spioni, informatori”, a adăugat reputatul agent FIFA.

